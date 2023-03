Renaissance du cirque Ringling mais… sans ses animaux !

Longtemps avant l’avénement de la société du loisir, il n’y avait bien moins de formes d’amusement et de spectacle ; de connection avec les civilisations étrangères et leur faune si exotique.

En ce temps là, des semaines avant son arrivée, les villes d’Amérique se réjouissaient de voir apparaître des panneaux annonçant la venue du «plus grand spectacle de la Terre» : le cirque « Ringling Bros. and Barnum & Bailey », fusion de trois pionniers dans le domaine du cirque au XIXe siècle, et toute la charge historique qui va avec le nom de « Barnum », par exemple, avec dès 1842 sa sirène de Fidji (un haut de singe avec une queue de sirène), son Général Tom Pouce, pour lesquels les spectateurs se bousculaient. Mais… présenter des animaux savants n’était plus du tout du goût du public (surtout de grands animaux transportés en cage)… et puis les femmes-à-barbe courent désormais les rues des Etats-Unis : ce n’est plus exceptionnel du tout ! Alors, en 2017, Ringling a cessé d’exister, mettant un terme au « cirque traditionnel » aux Etats-Unis. Certains ont dû alors se demander pourquoi les affaires fonctionnaient si bien pour le voisin canadien du Cirque du Soleil ! En tout cas voilà la bonne nouvelle, The Greatest Show on Earth (1) est de retour ! Il va reprendre la route en septembre, avec des artistes et acrobates provenant de différents pays, mais regroupés afin d’offrir un spectacle unique. Pour cela, plus de 1000 auditions d’artistes ont eu lieu sur quatre continents ! Et, ainsi, sans animaux (ni clowns !).

La société qui fait la promotion du cirque, Feld Entertainment, est toujours basée dans la région de Sarasota en Floride.

Les amateurs de chartes graphiques et de marketing noterons aussi une sorte de savante « révolution dans la continuité » dans les nouveaux logos et couleurs utilisés par le cirque.

En tout cas, voilà, c’est très réjouissant que Ringling puisse continuer. Ringling sera en Floride en janvier 2024 : Du 5 au 7 à Tampa, du 12 au 15 à Orlando, du 19 au 21 à Jacksonville, du 27 au 28 à Sunrise.

On tient à préciser aussi que le musée Ringling de Sarasota, à la fois musée d’art (grandiose) et musée d’histoire du cirque, est l’un des endroits les plus intéressants de Floride.

www.ringling.com

1 – Depuis le décès d’Elvis Presley, cela va sans dire.

