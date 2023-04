TALLAHASSEE – Cette mesure a eu un peu du mal à passer auprès des défenseurs des animaux, mais le Comité Scientifique de Floride (FSC) a conforté les parlementaires sur le caractère inoffensif de cette mesure, et les sénateurs du même Etat viennent en conséquence de la voter : dans un premier temps 3000 pélicans vont être équipés d’une bodycam (on dit « caméra-piéton » en langue québécoise) haute définition (5K) portées en collier, puis ce nombre devrait monter à 12000 oiseaux, afin de pouvoir surveiller les plages de Floride par les airs. « C’est moins cher que les drones et c’est plus écologique », assure le gouverneur qui s’apprêterait à promulguer la loi dans quelques jours. Et… ce qu’il ne dit pas, c’est que c’est surtout plus discret !

« La police compte installer une cale afin que le pélican ne puisse pas baisser son bec trop bas et obstruer l’objectif de la caméra », protestent plusieurs associations.

De nombreux problèmes se posent sur les plages de Floride, comme par exemple des meurtres sur Ocean Drive (Miami Beach) durant le spring break ou les fin de semaines. « Les pollutions pourront également être rapidement détectées, comme par exemple les amoncellement d’algues (eux aussi tristement récurrents en Floride, NDLR) ou bien les tas de déchets durant les fêtes sauvages sur les plages, qui pourront être enlevés rapidement, avant que les vents ne les poussent vers la mer où notamment ils intoxiquent les tortues de mer qui confondent les plastiques avec des méduses».

Des poteaux vont être plantés sur les plages où il n’y en a pas encore, les pélicans appréciant particulièrement de se reposer mais avec l’œil fixé sur la Grande Bleue, des fois qu’un appétissant poisson passe devant ses yeux.

« On va bien voir comment ça va se passer, c’est difficile de prévoir à l’avance », commente Mario Charbonneau, Snowbird québécois naturiste sur la plage de Haulover (North Miami Beach). « C’est une bonne idée pour la sécurité, mais on se demande bien ce qu’ils vont faire des images…»

Si vous voulez voir le genre d’images que prend un pélican équipé de bodycam (dont quelques photos de poisson), cliquez ici

PUBLICITE :