Le diabète de type 2 va-t-il disparaître ?

Ce n’est pas la plus rare des maladies : 37,3 millions d’Américains (11,3%) sont diabétiques, et 96 millions d’adultes (38% de cette catégorie) sont prédiabétiques. Avec la multiplication de la malbouffe et l’apparition de la Covid-19, particulièrement à risque pour les diabétiques, personne n’a envie de s’habituer à vivre avec. Ca tombe bien… des médicaments auraient été découverts avec la potentialité d’y mettre un terme !

Pour ceux qui ne connaissent pas, le diabète dit « de type 1 », est dû à une absence de sécrétion d’insuline par le pancréas ; le diabète dit « de type 2 » est dû à une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme. On sait déjà que le diabète de type 2 peut être réversible à la suite d’un programme intensif de gestion du poids. Donc, de multiples publicités passent en permanence sur les télés américaines pour faire perdre du poids. Pour vous donner une indication sur l’importance financière d’un tel marché, la valeur financière de la société Novo, qui produit le Wegovy, est devenue à la mi-2021 supérieure à celle de Pfizer ! Le marché mondial des traitements contre l’obésité pourrait représenter 54 milliards de dollars d’ici 2030. Pourquoi ? Parce qu’un traitement d’Ozempic coûte en moyenne 10000$ par an, et il va vous falloir en prendre jusqu’à la fin de vos jours ! Wegovy est 40% plus cher. Autant dire que les compagnies d’assurances règlementent les remboursements de tels produits !

Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a publié fin avril les résultats d’un nouvel essai clinique confirmant que sa molécule tirzepatide, pour le moment approuvée aux États-Unis contre le diabète uniquement, aidait aussi à la perte de poids. Il pourrait être approuvé par la FDA et mis sur le marché en décembre prochain. C’est donc le « médicament miracle » qui régule l’appétit, et les personnes qui ont reçu le plus haut dosage de cette mollécyle ont en moyenne perdu 15,6 kilos (réduction de masse corporelle de 15,7%) sur environ un an et demi (72 semaines).

Ainsi, il serait étonnant qu’un tel médicament soit remboursé pour des raisons cosmétiques… Il faudra sûrement que ce soit médical… mais en tout cas c’est une bonne nouvelle !

