L’ambassadeur de France Laurent Bili vient à Miami la semaine prochaine

Le nouvel ambassadeur de France à Washington, Laurent Bili, vient à Miami les 24 et 25 mai prochains. Ce premier déplacement en Floride sera l’occasion pour lui de découvrir les atouts et le dynamisme de la Floride du Sud mais aussi bien évidemment les différentes facettes de la coopération franco-américaine dans les domaines économique, culturel et éducatif.

Pas de grande réunion publique d’annoncée, mais l’ambassadeur s’entretiendra avec plusieurs personnalités politiques américaines et avec des membres français et américains de la communauté d’affaires. Il rencontrera également des membres du secteur éducatif et des acteurs de la scène culturelle de Miami. Il aura l’opportunité de s’entretenir avec les Conseillers des Français de l’étranger de la circonscription et de rencontrer des membres de la communauté française établis en Floride.

Pour plus d’infos, prendre contact avec l’ambassade ou le consulat.

