Il est important pour les enfants et les familles haïtiens de voir leur langue et leur culture reflétées dans les histoires

Voici un article de Rachelle Barrett, responsable du laboratoire créatif et du programme de NABU, un éditeur de livres multilingues pour enfants qui crée des histoires en langue maternelle pour les lecteurs de tous horizons pour les communautés sous-représentées. En tant qu’écrivaine haïtienne aux multiples facettes, Rachelle croit que la représentation haïtienne dans la littérature pour enfants peut aider les familles haïtiennes à adopter et à célébrer leur langue et leur identité.

L’importance de la représentation culturelle dans les contes pour enfants

« Le pouvoir des histoires a toujours été important pour façonner notre culture et notre identité. C’est à travers des histoires que nous en apprenons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Les histoires peuvent nous inspirer, nous motiver, nous éduquer et nous divertir. Ils peuvent également aider à combler les fossés culturels et à promouvoir l’inclusivité. Dans le cas des enfants et des familles haïtiennes, la représentation de leur langue et de leur culture dans les histoires est cruciale pour valider leur identité et leur patrimoine. Les enfants non haïtiens peuvent également bénéficier d’un accès à des histoires plus diverses qui représentent des cultures et des langues différentes des leurs.

À l’occasion du Mois du patrimoine haïtien, je tiens à exprimer l’importance de faire vivre le créole haïtien à travers la littérature. La culture haïtienne est riche d’une histoire vibrante, de traditions uniques et d’une langue riche qui reflète un mélange complexe d’influences africaines, indigènes des Caraïbes (Taino) et européennes. Cependant, les expériences des enfants et des familles haïtiennes aux États-Unis se sont souvent heurtées à l’exclusion, à la marginalisation et à la discrimination. Avec plus d’un million d’Haïtiens vivant aux États-Unis, avec près de cinquante pourcent de ces Haïtiens résidant dans l’État de Floride, il est désastreux pour les États-Unis et la Floride de s’adapter à de telles disparités linguistiques, en particulier compte tenu du nombre très croissant de migrants haïtiens. en raison des troubles politiques du pays qui ont expulsé les Haïtiens de leur pays d’origine. De plus, la représentation de la langue et de la culture haïtiennes dans les histoires peut servir d’outil puissant non seulement pour les communautés haïtiennes et américaines, mais elle peut également aider à valider l’identité haïtienne, instiller la fierté et connecter les Haïtiens et les Haïtiens-Américains avec leur héritage.

Et le créole haïtien n’est pas une compétence linguistique exclusive aux Haïtiens et aux Haïtiens-Américains. L’exposition à diverses perspectives peut aider à favoriser l’empathie, la compréhension et le respect des personnes de tous les horizons. Cela peut également élargir leur vision du monde et les inspirer à en savoir plus sur le monde qui les entoure. Bien qu’ils soient parlés par au moins dix millions de personnes dans le monde, le créole haïtien est souvent présenté à tort comme «cassé» ou «inférieur» aux autres langues, malgré sa complexité et sa profondeur. Il est important de veiller à ce que la littérature créole haïtienne soit accessible aux lecteurs de tous horizons et d’aider à maintenir la belle langue chargée d’histoire loin de l’avant-garde de l’effacement culturel mondial.

En tant que société, nous avons fait des progrès vers la promotion de la diversité et de l’inclusivité dans la littérature pour enfants, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. La représentation de la langue et de la culture haïtiennes dans les contes pour enfants est cruciale pour valider et célébrer l’identité des enfants et des familles haïtiennes. C’est crucial pour exprimer la culture à des étrangers, mais c’est particulièrement crucial pour aider les migrants haïtiens aux États-Unis, qui peuvent être confrontés à la dépression, au SSPT ou à une combinaison de traumatismes mentaux, émotionnels et même physiques après avoir été rapidement déplacés de leur domicile. Nous devons prendre soin de la population haïtienne entrante et résidente et préserver et célébrer l’éducation haïtienne. De plus, en tant que société, il est important de veiller à ce que tous les enfants aient accès à des histoires qui promeuvent la diversité, l’inclusion et l’empathie. Ce faisant, nous pouvons contribuer à combler les écarts culturels et à promouvoir une société plus inclusive qui célèbre la riche diversité de notre monde. »

Rachelle Barrett

