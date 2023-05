Livres : Peut-on aimer l’art produit par des monstres ? Voilà un dilemme de fan !

La question n’est pas nouvelle, mais elle est de nouveau posée par Claire Dederer à travers cet essai qui s’intéresse aux monstres (hommes) (car il y a peu de femmes artistes à avoir commis des monstruosités). Peut-on aimer l’art de Woody Allen, Pablo Picasso, Miles Davis ou Ernest Hemingway, Bill Cosby ou encore Roman Polanski ? Comment séparer l’œuvre du crime ? A quoi bon regarder le Cosby Show pour autre chose que du sado-masochisme ? C’est certainement vrai pour le divertissement, mais pour un artiste majeur comme les autres précédemment cités ? On peut lire dans Time Magazine à propos de l’auteur Claire Dederer « Alors qu’elle s’asseyait pour regarder ses films (de Polanski) dans sa maison du nord-ouest du Pacifique, dans une pièce remplie de livres et de peintures – « une pièce qui suggérait – tous ces livres – que les problèmes humains pouvaient être résolus par l’application d’une réflexion approfondie et d’une éthique réfléchie. « – elle s’est sentie fortifiée pour affronter son conflit de front, et seulement pour découvrir qu’il n’y avait pas de solution facile: « J’ai découvert que je ne pouvais pas résoudre le problème de Roman Polanski avec la pensée. »

On peut aussi établir des degrés dans l’immondice, et évoquer les cas des Français Louis-Ferdinand Céline ou Lucien Rebatet. Etre – parfois – (comme ce fut le cas dans une partie de la vie de ces deux-là) une ordure – si tant est influente avec les mots – est-il plus grave que de proférer un véritable acte criminel, comme un viol ?

La question épineuse. Les fans du joueur OJ Simpson n’ont jamais pu oublier ses exploits. Procès ou pas procès, ceux de Kevin Spacey, de Mickael Jackson, de Luc Besson ou de Gérard Depardieu n’oublieront pas ces artistes qui les ont tant fait vibrer. Peut-être ne trouvera-t-on jamais une réponse commune mais, dans notre époque encore très #metoo, on est en tout cas obligé de se poser la question !

Monsters: A Fan’s Dilemma par Claire Dederer : publié en anglais par les éditions Knopf le 25 avril 2023, 288 pages.

www.clairedederer.com/monsters

