Upper Buena Vista : un quartier toujours aussi sympa de Miami !

On n’en a pas parlé depuis septembre 2018, donc il était temps de refaire un tour dans le quartier d’Upper Buena Vista à Miami. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un petit complexe avec environ une vingtaine de commerces et restaurants dans un jolie cadre au nord du quartier de Buena Vista, et donc proche de Lemon City / Little Haiti. La réfections de l’ensemble en a fait un endroit très fréquenté vers 2018. Depuis lors, quelques emplacement ont disparu (ça a un petit peu rétréci) afin notamment de laisser la place à un tiki géant, sous lequel il y a parfois de belles soirées. Mais il y a toujours des boutiques très bohème, de chapeaux, bijoux, vêtements et accessoires ; de quoi manger des glaces ou déguster des cafés artisanaux, et bien entendu des restaurants avec de magnifiques cadres, que ce soit en intérieur ou en extérieur, près du Pinocchio géant de l’artiste québécois Carlito Dalceggio. Sans oublier le toit du restaurant Vista – si vous voulez prendre de la hauteur – qui est aussi beau en journée qu’en soirée !

184 NE 50th Terrace, Miami, FL 33137

www.upperbuenavista.com

