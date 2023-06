Vidéo : Un ours va prendre un bain de mer sur la plage de Destin (Floride)

Destin compte parmi les plus belles plages de Floride (regardez !), mais ce n’est pas certain que ce soit pour ses charmes qu’un jeune ours brun a été filmé le 11 juin en train de nager puis de traverser les touristes sur la plage afin de rejoindre les dunes où il s’est éloigné des bipèdes !

Il fait très chaud en ce moment en Floride, et peut-être est-il ainsi allé se rafraichir, ce n’est pas rare, mais généralement pas sur des plages où il y a beaucoup de visiteurs ! Il a peut-être aussi dérivé un peu, car quand il arrive sur la plage il a l’air un peu fatigué !

