Phénoménal : Sergio Busquets vient rejoindre Leo Messi à l’Inter Miami !

Décidément, l’équipe bonne dernière du classement de la Conférence Est de MLS fait parler d’elle : deux semaines après avoir signé le meilleur joueur du monde de « soccer », l’Inter Miami, lancé en 2020 par David Beckham, vient de signer Sergio Busquets. Le défenseur est en fin de contrat après 18 ans passés au FC Barcelone qu’il a en grande partie (13 ans) passés avec Lionel Messi. Busquets est apparu à 722 reprises avec le maillot du Barça et il est considéré comme l’un des meilleurs pivots du monde. Il a aussi revêtu 143 fois (!!!) le maillot de la sélection nationale espagnole.

Toutes les personnes qui suivaient l’Inter Miami avaient remarqué que l’équipe n’avait ni N°10, ni N°5… C’est peut-être aussi pour ça que l’équipe était un peu faible, mais… cette fois, c’est comblé, et de la meilleure des manières !

Sergio Busquets a 34 ans, et avec Messi qui en 36, l’Inter Miami ne va pas rajeunir son effectif. D’autant que sont aussi convoitées les superstars Jordi Alba (Barcelone, 34 ans) et Angel Di Maria (Turin, 35 ans) : Miami ne semble plus avoir de limites !

BENVENIDO A MIAMI FORT LAUDERDALE SERGIO !!!!

