Tom Walker : « Nous allons retrouver l’Oiseau Blanc de Nungesser et Coli dans le Maine, aux USA »

Et si, et si, et si… Charles Lindbergh n’avait pas été le premier à relier l’Amérique et l’Europe continentale en avion ? L’événement constitué par cette traversée New-York-Paris fut si important dans l’histoire de l’humanité (et celle des aventuriers) que la théorie du complot n’est pas nouvelle : elle a été régulièrement évoquée. Des recherches ont même mené en 2017 à changer les mentions sur les plaques de rues de Paris portant les noms de Nungesser et Coli : elles assurent qu’ils ont été les premiers à le traverser cet océan, et douze jours avant Lindbergh (1) ! « Il y a suffisamment de témoignages pour l’affirmer ». Effectivement il y a des témoignages… mais pas de preuve, car l’Oiseau Blanc n’a jamais été retrouvé. Et puis, on n’est pas certain qu’il ait touché le sol : beaucoup assurent que les deux aviateurs sont tombés en mer.

Mais aujourd’hui l’écrivain anglais (résidant en Floride) Tom Walker pense qu’il a trouvé l’endroit du crash.

Rappel des faits

Deux aviateurs, héros de la Première Guerre Mondiale, Charles Nungesser et François Coli, décollent de Paris côte à côte le 8 mai 1927 à bord de l’Oiseau Blanc. Nungesser est l’un des soldats français les plus décorés de tout le XXe siècle. Ce biplan en bois a ainsi été baptisé par Nungesser en hommage à un autochtone du Wyoming qui avait volé avec lui en 1925. Avec eux ils emportent 3800 litres d’essence : assez pour rejoindre New-York et mettre les marins transatlantiques au chômage : l’avenir est à l’aviation ! L’événement est immense ce 8 mai, et d’autres avions accompagnent en vol Nungesser et Coli jusqu’aux falaises d’Etretat (Normandie), puis le duo continue seul à une vitesse d’environ 140 km/h vers l’Angleterre et l’Irlande où un prêtre sera la dernière personne à apercevoir leur carlingue. L’Oiseau Blanc est reconnaissable : il est frappé des couleurs françaises et du blason de guerre de Nungesser : un crâne avec deux tibias croisés, surmonté d’un cercueil et de deux chandeliers, le tout dessiné sur un cœur noir !

A New-York aussi l’événement est très attendu : des milliers de personnes se pressent vers Battery Park, au sud de Manhattan, face à la statue de la Liberté où l’Oiseau Blanc doit amerrir. En effet, afin de se délester du maximum de poids, le train d’atterrissage a été largué peu après le décollage (2).

Mais les New-Yorkais attendirent en vain : jamais l’Oiseau Blanc n’arriva à New-York.

« J’ai été au sud du sud, au soleil ! Mais ché pu où chu rendu » Robert Charlebois dans sa chanson Lindbergh

Qu’est-il advenu de L’Oiseau Blanc

Les analystes météo pensent qu’une tempête s’est déplacée plus lentement que ce qui était initialement prévu, piégeant les deux as de l’aviation. En conséquence, dans un premier temps, une hypothèse répandue laissait penser que le givre avait pu alourdir l’avion et le faire chuter. Mais différents témoignages viennent élaborer des théories différentes. La tempête aurait pu les obliger à rallonger leur itinéraire, et à tomber quelque part en Amérique-du-Nord. Des témoignages parlent de signes (fusées éclairantes, bruits de moteurs etc…) dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Il y a d’autres signes qui ont été relevés à Terre-Neuve. Depuis 2015, il semble que ce soit la thèse de Saint-Pierre-et-Miquelon qui est privilégiée, même si les nombreuses recherches sous-marines sont restées vaines. Des témoins avaient vraiment entendu un moteur d’avion dans le brouillard, et un bruit de crash au moment où l’Oiseau Blanc aurait effectivement pu passer au dessus d’eux.

La conspiration du silence

L’an passé, Tom Walker a autoédité(en anglais) le livre « L’histoire de l’Oiseau Blanc, une conspiration du silence » (3), qui porte sur ses recherches durant quatre ans dans les forêts sauvages du Maine, « suivant avec 3 compagnons dévoués certains des indices séculaires et des rumeurs selon lesquelles un avion qui aurait pu être le Whitebird s’était écrasé localement dans les environs de Round Lake en 1927. Toujours avec des résultats vierges et un mur de silence en provenance des habitants de cette région, qui n’aimaient pas particulièrement les étrangers, nous avons finalement pu résoudre le mystère et découvrir l’horrible vérité sur l’endroit où l’Oiseau Blanc s’est écrasé et ce qui est arrivé à Nungesser et Coli, une vérité qui a été cachée au reste du monde pendant des générations. »

Ca… c’est lui qui l’affirme ! Mais la piste du Maine n’est pas nouvelle. Ici aussi il y a eu des témoignages auditife. Comme ailleurs on y a déjà évoqué des tirs de fusils, soit contre l’avion, soit directement contre ses occupants, après le crash, avec la possibilité qu’ils proviennent par exemple des fusils de trafiquants d’alcool, puisque ça se passait durant la période de la Prohibition. Il est aussi parfois évoqué que leur moteur aurait été volé par des « locaux ».

Selon Tom Walker que Le Courrier des Amériques a contacté, « ils ont été abattus dans le comté de Washington (dans le Maine, près du Nouveau Brunswick), et le petit-fils de la personne qui les a tuées me l’a raconté. Je pense que c’est vrai, car personne n’irait incriminer sa propre famille et il m’a montré sur la carte l’endroit où l’avion aurait été caché. Nous lançons une nouvelle expédition entre le 21 et le 28 août 2023 afin de le retrouver. Je ne pourrai pas m’y joindre, mais elle sera réalisée en canot pour accéder à l’endroit, et avec un drone pour retrouver l’Oiseau Blanc. »

Voilà, voilà !!! En fait, jusqu’à présent, la seule certitude sur leur sort avait été résumée par Lindbergh lui même : « They vanished like midnight ghosts » (ils ont disparu comme des fantômes de minuit). Mais Nungesser et Coli sont toujours présents dans les mémoires de tous… et les obsessions de certains : c’était ainsi l’occasion de se rappeler d’eux !

La détermination et la technologie ont bien permis de retrouver le Titanic, Saint-Exupéry, La Belle, l’Atocha, et un si grand nombre d’épaves légendaires… Un jour viendra où, probablement, l’Oiseau Blanc, refera surface, avec Manureva, ceux du Triangle des Bermudes et tous les autres.

En attendant… le mystère va continuer de fasciner avec toutes ses énigmes !

Le livre de Tom Walker est ici : https://www.amazon.com/Whitebird-story-conspiracy-silence-ebook/dp/B0B1D41BMB/

– 1 – On parle bien des traversées « de continent à continent », et pas de « traversée de l’Atlantique », puisque ce dernier a déjà été franchi entre le Canada et l’Irlande par les Britannique Alcock et Brown dès 1919.

– 2 – On peut le voir au musée de l’Air du Bourget.

– 3 – The Whitebird story, 15 mai 2022, 51 pages, 14,99$ sur Amazon

Le comté de Washington, Maine sur Google Map :

PUBLICITE :