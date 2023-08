Bilan de l’ouragan Idalia en Floride : au moins un mort et de nombreux dégâts

Il y a eu des dégâts sur tout le chemin de l’ouragan Idalia, entre la Floride et Charleston (Caroline du Sud). Arrivé du Golfe du Mexique, l’ouragan Idalia est entré sur les terres par le nord de la Floride, son œil épargnant les grandes villes, mais provoquant des dégâts considérables sur les petites villes et villages situés au sud de l’œil, et ce sur des centaines de kilomètres : Cedar Key et Crystal River ont été bien touchées, mais jusqu’à St Petersburg et Tampa il y a eu des inondations, des personnes qui ont dû être secourues, et 200 000 habitations sans électricité.

Le gouverneur de Floride a indiqué qu’une personne était décédée à priori en raison de l’ouragan, mais il y aurait aussi au moins deux accidents mortels en Floride liés aux conditions météo, et un autre en Géorgie.

Le journal Tampa Bay Times fait des points complets sur la situation ici.

Le journal télé du soir sur NBC News a consacré de longs reportages aux dégâts en Floride :

PUBLICITE :