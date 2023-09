Le 52ème Miami International Auto Show-MIAS, le salon automobile du sud de la Floride ouvre ses portes du 1er au 10 septembre 2023 au Convention Center de Miami Beach.

Lors du dernier salon près de 650,000 personnes ont découvert pendant dix jours les dernières nouveautés de l’industrie automobile.

Cette année MIAS présente essentiellement des véhicules électriques.

Le public floridien, en avant-première, découvrira les nouveaux modèles 2024 de Ford Mustang Dark Horse coupe, Wrangler Jeep et Chevrolet Corvette E-Ray.

Les marques Chevrolet, Volkswagen, Ford, Cadillac, GMC, Nissan, Polestar, and Rivian permettent aux conducteurs de prendre le volant en test drive pour évaluer le confort et les capacités techniques de leurs modèles électriques sur un circuit intérieur, le EV Track and Display.

Pour ces tests de conduite sont disponibles les modeles Cadillac Lyriq, Nissan Aryia, GMCHummer E.V., Volkswagen ID.4, D, Ford Mustang Mach E, Ford F 150 Lightning et Hyundai IONIQ 5.

Pour les nostalgiques et les amateurs de beaux cylindres 50 modèles exceptionnels sont exposés au Memory Lane organisé par le Antique Automobile Club of America avec entre autres une Pontiac Tempest Le Mans de 1962, Ford Thunderbird 1956, Ford Model A 1928, Rolls Royce Phantom 1964, Porsche 911 cabriolet 1996 et une très rare Nash-Healey Le Mans Coupe Pininfarina 1953 fabriquée a seulement 506 véhicules inspire du design de Ferrari et Mercedes.

Veronika Pozmentier

Nos photos du Miami International Auto Show 2023

