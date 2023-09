Lexique des termes à connaître en cas d’ouragan aux Etats-Unis

Voici une série importante de termes anglophones à connaître avant l’arrivée d’ouragans sur le territoire américain.

Un article de Louis Gauthier

Stages of tropical storms (les étapes des tempêtes tropicales) :

Ce sont les différentes classifications des tempêtes tropicales en fonction de leurs vitesses maximales de vent soutenu. Ces étapes comprennent la « dépression tropicale » (vents maximums soutenus jusqu’à 38 mph), la « tempête tropicale » (vents maximums soutenus allant de 39 à 73 mph) et l’ouragan (vents maximums soutenus de 74 mph ou plus).

Cone of Uncertainty (cône d’incertitude) :

Le cône d’incertitude est la représentation graphique de la trajectoire ou de la trajectoire potentielle qu’un ouragan peut emprunter. Il illustre la gamme d’emplacements possibles par lesquels le centre de la tempête pourrait passer, et vous permet de prévoir ce que vous devez faire, en tout cas si vous vous trouvez dans l’axe du cône.

El Niño :

Il s’agit d’un phénomène climatique caractérisé par le réchauffement de l’océan Pacifique, pouvant avoir un impact sur les modèles météorologiques mondiaux. Les conséquences d’El Niño sont souvent une réduction de l’activité des ouragans dans le bassin atlantique. Depuis quelques années il y a en moyenne moins d’ouragans. El Niño peut aussi en affaiblir l’intensité (mais le résultat global semble tout de même être que les (heureusement rares) ouragans majeurs se forment plus rapidement qu’avant).

Emergency supplies (fournitures d’urgence) :

Articles et objets essentiels que les résidents doivent avoir à portée de main pendant la saison des ouragans, notamment des denrées non périssables, de l’eau, des lampes de poche, des piles, des trousses de premiers soins, des médicaments, de l’argent, des documents importants, une radio à piles…

Evacuation zones and evacuation routes (zones et routes d’évacuation) :

Les Etats sont découpés en zones d’évacuations qui, pour chacune d’entre elles, possèdent des routes d’évacuation spécifiques. L’idée est de vous permettre de vous éloigner le plus rapidement possible des côtes ou des rivières et lacs quand un danger s’y présente. Vous devriez en prendre connaissance.

Feeder Bands (bandes nourricières) :

Bandes d’orages et de nuages qui s’enroulent au centre d’un cyclone tropical, apportant des précipitations supplémentaires et des rafales de vent. Ils peuvent s’étendre sur des centaines de kilomètres et contribuer à l’impact global de la tempête.

Flash flood (crue éclair) :

Un débit d’eau rapide et extrême sur une courte période, généralement causé par des précipitations intenses.

Des crues soudaines peuvent se produire pendant les ouragans et les tempêtes tropicales, posant une menace importante pour la vie et les biens.

Hurricane warning (avertissement d’ouragan) :

Une annonce des services publics (NHC) indiquant que des conditions d’ouragan sont attendues dans une zone côtière spécifiée dans les 36 prochaines heures. C’est un signal qui vous oblige à prendre des mesures immédiates et à chercher un abri ou une route d’évacuation.

Hurricane Watch (vigilance ouragan) :

C’est une annonce des services publics (NHC) qui indique que des conditions d’ouragan, y compris des vents soutenus de 74 mph ou plus, pourraient se former dans une zone côtière spécifiée dans les prochaines 48 heures. C’est le moment de se préparer et de rester vigilant.

NHC :

Le National Hurricane Center est une division de la NOAA qui fournit des mises à jour, des prévisions et des avertissements officiels concernant les ouragans et les tempêtes tropicales. C’est la source d’information sur les ouragans la plus fiable aux Etats-Unis.

NOAA :

La National Oceanic and Atmospheric Administration est le service responsable de la surveillance et de la prévision des conditions météorologiques, y compris des ouragans et des tempêtes tropicales. Le NHC dépend de la NOAA.

Preparedness plan and checklist (checklist de préparation) :

C’est un plan personnalisé créé par des individus et des familles pour décrire les étapes et les actions à prendre avant, pendant et après un ouragan. Il comprend les itinéraires d’évacuation, les stratégies de communication et les contacts d’urgence.

Right Front Quadrant (quadrant avant droit) :

La zone située à droite et devant le centre de la trajectoire d’un ouragan dans l’hémisphère nord. Il est normalement associé aux vents les plus forts, aux ondes de tempête et aux tornades potentielles. Si vous y êtes situé… ça va secouer !

Small Craft Advisory (avis aux petites embarcations) :

C’est un avertissement émis par le Service météorologique national pour avertir les conducteurs de petits bateaux que les conditions marines sont potentiellement dangereuses. Il est généralement émis lorsque la hauteur des vagues ou la vitesse du vent atteint certains seuils.

Storm surge (avis de tempête) :

Elévation anormale du niveau de l’eau de mer lors d’un ouragan ou d’une tempête tropicale. C’est souvent l’aspect le plus dommageable et le plus dangereux d’un ouragan, provoquant des inondations côtières et des dommages matériels potentiels.

Sustained winds (vents soutenus) :

C’est la vitesse moyenne du vent mesurée sur une période d’une minute ou plus.

Des vents soutenus d’un certain seuil, généralement de 74 mph ou plus, indiquent des conditions d’ouragan.

Tropical depression (dépression tropicale) :

Un cyclone tropical avec des vents maximums soutenus allant jusqu’à 38 mph. La « dépression tropicale » est inférieure à une tempête tropicale (mais peut très en devenir une si son intensité augmente).

Tropical Storm (tempête tropicale) :

Un cyclone tropical avec des vents maximums soutenus allant de 39 à 73 mph. Les tempêtes tropicales peuvent causer des dommages importants, notamment des vents violents, de fortes pluies et des ondes de tempête. Les tempêtes tropicales sont supérieures aux dépressions tropicales mais inférieures aux ouragans (même si elles peuvent se transformer en l’un ou l’autre).

NOAA Weather Radio :

Un réseau national de stations de radio diffusant des informations météorologiques en continu directement à partir du National Weather Service. Il fournit des alertes et des mises à jour en temps réel lors d’événements météorologiques violents.

