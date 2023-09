Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Octobre 2023

Une expo à Miami ? Une comédie musicale à Fort Lauderdale ? Une course NASCAR à Homestead ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois d’octobre 2023.

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Octobre nos articles sur ces événements majeurs :

– Octoberfest 2023 à Miami et en Floride : vous reprendrez bien une bière ?

– Fantasy Fest de Key West : la plus sau-va-ge des fêtes de Floride revient en octobre !

– Wicked Manors : le très « shocking » Halloween de Fort Lauderdale

– Halloween à Miami et en Floride : voici le programme 2023 !

Jusqu’au 26 octobre :

Expo “Pop Art Unveiled: from Masters to contemporary Icons”

Les visiteurs peuvent voyager à travers le pop art aussi bien de maîtres du genre jusqu’à certains plus récents artistes, à :

Miami Fine Art Gallery

3180 Commodore Plaza – Miami, FL, US

www.facebook.com/ MiamiFineArtGalleryLLC/

Jusqu’au 2 juin 2024 :

Expo – The Big World: Alternative Landscapes in the Modern Era

The Big World se concentre sur les représentations du territoire dans la collection de The Wolfsonian, et défie les attentes de l’art du paysage en allant au-delà des scènes bucoliques pour révéler des perspectives changeantes de l’ère moderne rendues par les peintures, les arts décoratifs et même un piano à queue ! L’exposition retrace la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e, présentant l’histoire de la croissance mondiale et l’évolution des idées sur le monde qui nous entoure – de la nature intacte à son altération radicale dans les centres urbains et industriels modernes, aux panoramas ruinés par la guerre et le mépris de l’environnement.

The Wolfsonian :

1001 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139

www.wolfsonian.org/whats- on/exhibitions+installations/ 2023/08/the-big-world.html

Jusqu’au 10 décembre :

Expo « The Sketchbooks and Theatrical Designs of Albert Wainwright »

L’artiste britannique du début du XXe siècle, Albert Wainwright, a fusionné ses influences artistiques modernistes avec ses observations personnelles de voyages pour produire des costumes et des décors saisissants pour les théâtres de son comté natal du Yorkshire, en Angleterre, sinspirant de ses voyages à travers l’Europe dans les années 1920 et 1930. All the World’s a Stage rassemble une petite sélection de ses croquis et dessins et démontre l’intérêt de Wainwright pour les modes régionales, les personnages locaux, les vues de la ville et les paysages qui ont rendu ses visites mémorables et qui ont fourni une matière créative à son travail.

The Wolfsonian :

1001 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139

www.wolfsonian.org/whats- on/exhibitions+installations/ 2023/09/all-the-worlds-a- stage-albert-wainwright.html

Tout l’automne :

Les fermes de Miami

Certaines fermes de Redland/homestead ont des thématiques automnales : moissons, citrouilles et toute ce qui va avec ! La Knaus Berry Farm était un peu jusqu’à l’an passé une sorte de « Disneyland de la ferme et de la citrouille », mais cette année il est annoncé sur son site qu’elle ne sera pas ouverte avant le mois de novembre (vérifiez : www.knausberryfarm.com). Ceci dit il y aura au moins le « Harvest Festival » qui se déroule du 16 sept au 5 nov à The Berry Farm (ça ressemble au nom précédent, mais ça ne l’est pas). Avec là aussi des citrouilles à ramasser, labyrinthe de maïs, musique le weekend etc… Le tout dans le cadre « tropical bucolique » des fermes de Homestead (nous avons un guide de Homestead et Redland sur notre site internet).

The Berry Farm

13720 SW 216th St. – Miami, FL 33170

www.visittheberryfarm. com/festivals-events/harvest- festival

Jusqu’au 20 janvier :

Expo : Ebbets in the Everglades



Difficile d’imaginer que vous alliez voir une expo photo au milieu des Everglades sur un photographe que vous ne connaissez pas, mais bon comme c’est intéressant… on vous en parle. Mais oui vous connaissez Charles C. Ebbets, c’est lui qui a fait la fameuse photo « Déjeuner au sommet d’un gratte-ciel » avec des ouvriers assis sur une poutre dominant New-York. Ebbets est venu dans les années 1920 photographier le sud de la Floride, et particulièrement les Everglades, immortalisant les paysages et personnes de l’époque. Notamment au niveau des tribus, ses clichés ont permis d’immortaliser des cultures quasi-disparues de nos jours.

Museum of the Everglades

105 West Broadway Avenue – Everglades City, FL 34139

Jusqu’au 15 janvier :

Thomas & Friends : explore the rails

Montez à bord et célébrez cette toute nouvelle exposition itinérante alors que la locomotive bleue la plus appréciée au monde vient amuser vos enfants au :

Museum of Discovery and Science

401 SW 2ND ST – FT. LAUDERDALE, FL 33312

www.mods.org/event/thomas- friends-explore-the-rails- traveling-exhibit-3/2023-09- 15/

Toute l’année :

Superblue Miami

Rappel : suite à la mode des expos en immersion, Superblue a été lancé afin de mélanger des œuvres d’art et d’offrir des sensations incroyables grâce aux talents d’artistes.

Superblue

1101 NW 23rd Street – Miami, FL 33127

www.superblue.com

Le 1er octobre :

Amplify Wellness Market

On n’en parle pas dans tous les numéros, mais il faut savoir que le premier dimanche de chaque mois, depuis le mois de mai, la ville de Pompano Beach organise le marché du bien-être « Amplify Wellness Market » entre 9h à 14h avec plus de 20 vendeurs locaux de produits naturels et holistiques, de la musique live, des professionnels de la santé sur place proposant des modalités de guérison et un cours de yoga gratuit. Cet événement est gratuit.

CIVIC CENTER,

2669 N FEDERAL HIGHWAY – POMPANO BEACH, FL 33064

www.parks.pompanobeachfl. gov/programs/amplify-wellness- market

Le 3 octobre :

Vestments, Voodoo and Velvet Slippers

Plongez en profondeur dans la signification des vêtements religieux, des rituels et des pratiques ésotériques, dirigé par un guide expert, lors de cet atelier gratuit de 19h00 à 21h00 à :

Corpus Christi Catholic Church

3220 NW 7th Ave. – Miami, FL 33127

www.eventbrite.com/e/ vestments-voodoo-velvet- slippers-tickets-641317336417

Du 4 oct au 31 janv :

Expo : Order Up



LOWE ART MUSEUM, UNIVERSITY OF MIAMI

1301 Stanford Drive – Coral Gables, FL 33146

Imergez-vous dans les œuvres en verre plus grandes que nature et alléchantes de l’artiste pop et verrier John Miller avec Order Up !, l’installation éphémère inspirée des restaurants américains.

www.lowe.miami.edu/exhibitions/current-upcoming/john-miller/order-up-the-pop-art-of-john-miller.html

Le 5 octobre :

SEU JORGE & DANIEL JOBIM

Ces deux musiciens viennent mettre en valeur leurs talents et reproduire une partie du travail de l’un des artistes de musique populaire brésilienne les plus importants : Antonio Carlos Jobim lors de cette tournée qui comprendra également Paulo Braga (batterie) et Rodrigo Villa (basse).

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/seu-jorge-and- daniel-jobim

Du 6 au 8 octobre :

The Art of Protest



Élevez la voix et rejoignez-nous pour un puissant concert de chants contestataires ! Seraphic Fire et Funding Arts Network présentent des chansons des mouvements des droits civiques, du droit de vote des femmes, des mouvements abolitionnistes, etc. Reginald Mobley (photo) dirigera ce concert et chantera avec 5 chanteurs, guitare et percussions

– 6 octobre à 19h à La Merced Chapel, Corpus Christi, Miami.

– 7 octobre à 19h30 au Lyric Theatre, Miami

– 8 octobre à 15h à la First United Methodist, Homestead

www.seraphicfire.my. salesforce-sites.com/ticket/#/ events/a0S2M00000O9h8QUAR

Du 6 au 8 octobre :

Miami Carnival Parade and Concert

Célébration des cultures caribéennes, avec concerts et une parade le dimanche.



Miami Dade County Fair & Expo Center

10901 SW 24th St. – Miami, FL 33165

www.miamicarnival.org

Le 7 octobre :

ReggaeFest Blaze

Ambiance dancehall, reggae, afrobeats, soca et bien plus encore avec cette Reggae Fest Blaze pendant Miami Carnival à 20h à :

Oasis Wynwood

2335 N Miami Ave. – Miami, FL 33127

www.tixr.com/groups/ oasismiami/events/reggae-fest- blaze-71277

Le 8 octobre :

Chamber Music: Mozart’s Grand Partita

Profitez d’un après-midi de joyaux musicaux avec les New World Symphony Fellows, le directeur artistique Stéphane Denève et certains anciens élèves du NWS lors de l’ouverture de la série de musique de chambre du NWS. En tête d’affiche du programme, la Gran Partita de Mozart charmera par ses harmonies classiques et ses mélodies enjouées.

NEW WORLD SYMPHONY

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/chamber- music-mozarts-grand-partita/

Le 8 octobre :

Herencia Cubana IV by Florida Chamber Orchestra

Rejoignez la chef d’orchestre Marlene Urbay avec le Florida Chamber Orchestra qui présenterHerencia Cubana IV dans le cadre de la série de concerts Cuban Heritage, elle met en lumière d’importants compositeurs du XIXe siècle. Ce sera à 17h au :

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/herencia-cubana-iv- cuban-composers-xix-century- by-fco/

Du 10 au 22 octobre :

Annie (comédie musicale)



C’est Broadway à Fort Lauderdale, avec ce retour d’une des plus célèbres comédies musicales américaines !

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.fortlauderdale. broadway.com/shows/annie/

Le 10 octobre :

Disney Junior Live On Tour: Costume Palooza

Les personnages de Disney Junior et les super-héros Marvel arrivent sur scène pour un spectacle de style concert rempli de chants, danses, acrobaties et bien plus encore, à 18h sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/arsht- center-presents/disney-junior- live-costume-palooza/

Le 12 octobre :

Marisa Monte avec Arnaldo Antunes et Vitor Araujo

L’une des stars brésiliennes les plus acclamées au niveau international depuis plus de trente ans est de retour avec son dernier spectacle à succès : « Portas ».

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/marisa- monte-2023

Le 14 octobre :

Celia Vive

Celia Cruz, la reine de la salsa se produira sur la scène du :

Great Hall at Charles F. Dodge City Center

601 CITY CTR WY – PEMBROKE PINES, FL 33025

www. charlesfdodgecitycenter.com

Le 13 octobre :

Gods Gala

Vivez une soirée inoubliable de musique, de mode, de remise de prix et bien plus encore le vendredi 13 octobre à l’ancien monastère espagnol. En guise de pièce de résistance, Celebrate Orgullo clôture sa 13e édition avec le Gala annuel des Dieux, une fête organisée dans le contexte emblématique du plus ancien bâtiment de l’hémisphère occidental !

ANCIENT SPANISH MONASTERY

16711 W. Dixie Highway – North Miami Beach, FL 33160

www.eventbrite.com/e/ gods-gala-presented-by-unity- coalitioncoalicion-unidas- celebrate-orgullo-tickets- 636582554557

Le 14 octobre :

Into the Woods

Les frères Grimm sont montés sur scène ! Et oui, les personnages de contes préférés de tous sont rassemblés pour une pièce intemporelle, mais pertinente… et un classique si moderne !

Amaturo Theater at Broward Ctr For The Perf Arts 581 W LAS OLAS BLVD – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/slow-burn- theatre-into-the-woods

Le 14 octobre :

Supercar Saturdays Florida

Chaque second samedi du mois, durant cet évé gratuit les fans de voitures classiques, exotiques, customisées etc… peuvent en profiter :

SHOPS AT PEMBROKE GARDENS

527 SW 145TH TERRACE, PEMBROKE PINES, FL 33330

www.supercarssaturdaysfl. com

Le 14 octobre :

Water Lantern Festival

Découvrez la magie de milliers de lanternes se reflétant sur l’eau. Regardez votre lanterne unique dériver dans l’eau en rejoignant d’autres lanternes avec des messages d’espoir, d’amour, de bonheur, de guérison, de paix et de connexion. A partir de 16h au :

TROPICAL PARK

7900 SW Bird Road – Miami, FL 33155

www. waterlanternfestival.com/ miami.php

Le 14 octobre :

Benise Fiesta

C’est une nuit chaude que Benise, « Le prince de la guitare espagnole », et sa production primée aux Emmy Awards, qui arrivent dans le cadre de sa tournée mondiale, à 20h au :

Miami-Dade County Auditorium

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/benise-fiesta-2023/

Du 14 oct au au 18 fév :

Expo « Artists in Motion: Impressionist and Modern Masterpieces from the Pearlman Collection

Quarante œuvres d’art explorant les vies croisées des artistes européens les plus célèbres de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, rassemblées par le collectionneur new-yorkais Henry Pearlman (1895 – 1974). Parmi les échanges artistiques explorés figurent des œuvres de certains des artistes modernes les plus renommés, dont Paul Cézanne, Edouard Manet, Edgar Degas, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Henri de Toulouse-Lautrec, Amedeo Modigliani, Chaïm Soutine. et Jacques Lipchitz.

Norton Museum of Art

1450 S. Dixie Highway West Palm Beach, FL 33401

www.norton.org/ exhibitions/artists-in-motion- impressionist-and-modern- masterpieces-from-the- pearlman-collection

Les 14 et 15 octobre :

Electrify Expo

Découvrez les derniers produits et technologies des plus grandes marques de mobilité électrique telles que BMW, Porsche, Lucid, Volvo, Kia, Polestar, Toyota, Volkswagon, Specialized Bikes et bien plus encore à Electrify Expo, de 10h à 17h au :

REGATTA PARK

3500 Pan American Drive – Coconut Grove, FL 33133

www.electrifyexpo.com/ miami

Le 14 et 15 octobre :

Denève: Prokofiev’s Romeo + Juliet

Rejoignez les NWS Fellows et le directeur artistique Stéphane Denève pour un programme passionné qui explore le véritable amour. Le concert commence avec l’œuvre orchestrale d’inspiration amérindienne de James Lee III, Visions of Cahokia, suivie de l’une des œuvres préférées de Denève, Neruda Songs de Peter Lieberson, mettant en vedette la soprano acclamée par la critique Kelley O’Connor. Pour la grande finale, les NWS interpréteront l’interprétation par Sergueï Prokofiev du conte classique de Shakespeare, Roméo et Juliette.

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/denève- prokofievs-romeo-plus-juliet/

Le 15 octobre :

Volver: The Comeback by Tango Lovers

Découvrez la sensationnelle comédie musicale de tango «Volver» qui raconte l’histoire d’un groupe de danseurs, musiciens et chanteurs de tango qui quittent leur pays d’origine pour parcourir le monde et découvrir de nouvelles cultures, revenant des années plus tard dans leur lieu d’origine pour partager leur art. Volver présente un orchestre live avec des danseurs et des chanteurs d’Argentine et d’Uruguay. Ce sera à 18h au :

THE MOSS CENTER

10950 SW 211th St. – Cutler Bay, FL 33189

www.mosscenter.org/mc/ eventDetail.page?id=161

Du 19 au 22 octobre :

Reef fest

Comme chaque année de la plongée, snorkeling, éco-tours en kayak et autres animations, le tout au profit des si précieux récifs de corail. Ca se passe sur l’île de Key Largo.

www.reef.org/reeffest

Le 21 octobre :

Laser Evenings

Nous n’en parlons pas à chaque fois, mais pour rappel : une fois par mois le Frost Museum organise des soirées laser. Voici par exemple le programme du 21 octobre : 7 PM: Halloween Spooktacular 8 PM: Michael Jackson 9 PM: Daft Punk 10 PM: Stranger Things 11 PM: Pink Floyd: Welcome to the Machine

Frost Science Museum

1101 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.frostscience.org/ exhibition/planetarium/laser- evenings/

Le 21 octobre :

Arturo O’Farrill and the Afro Latin Jazz Orchestra

Profitez d’une soirée de nostalgie, de mambo et de cha-cha lorsque le musicien Arturo O’Farrill et son orchestre de 20 musiciens Afro Latin Jazz monteront à 20h sur la scène du :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.dice.fm/partner/ artist-link/event/breyv- arturo-ofarrill-and-the-afro- latin-jazz-orchestra-21st-oct- miami-beach-bandshell-miami- tickets

Le 21 octobre :

Antonio Moreno Polito Lucha



La superstar du flamenco Antonio Moreno Fernández « Polito » présente son nouveau spectacle Lucha (Combat) à 20h sur la scène du :

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/antonio-moreno-polito- lucha/

Le 21 octobre :

Dances from West Side Story

Laissez-vous emporter par la romance et le drame des Danses symphoniques de Leonard Bernstein de West Side Story. Explorez l’intersection du jazz et de la musique classique alors que le saxophoniste Steven Banks monte sur scène pour un concerto émouvant !

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/new-world- symphony/new-world-symphony- dances-from-west-side-story/

Les 21 et 22 octobre :

Madame Gougousse Caribbean Culture Fest

4e édition avec deux jours de musique live, de danse et de savoureux plats caribéens au :

NoMI Village

12351 NW 7th Ave. – Miami, FL 33168

www.eventbrite.com/e/ madame-gougouse-caribbean- culture-fest-tickets- 603872538017

Les 21 et 22 octobre :

NASCAR Cup Series 400

Les fans de sports mécaniques seront heureux de se rendre à ces deux jours de compétition sur le circuit du :

Homestead-Miami Speedway

1 Speedway Blvd. – Homestead, FL 33035

www. homesteadmiamispeedway.com/ 2023-nascar-weekend/

Le 22 octobre :

Pedro Capó: La Neta Tour

L’auteur-compositeur- interprète portoricain Pedro Capó, présentera sa tournée La Neta à 18h30 au :

Miami Beach Bandshell

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/pedro-capo-la-neta- tour/

Du 26 au 29 octobre :

Naples International Film Festival

Vérifiez le programme sur leur site. Ca se déroule à :

Artis—Naples and Silverspot Cinema

5833 Pelican Bay Blvd. – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org/ naples-international-film- festival/

Le 27 octobre :

América Viva! With Willy Chirino

Spectacle de danse et de musique célébrant le « métissage » des Amériques avec, parmi les invités spéciaux, l’icône de la salsa Willy Chirino, la star du flamenco Rafael Campallo et le lauréat de plusieurs Grammy, Paquito D’Rivera.

30 danseurs, musiciens et chanteurs illustrant comment une « âme métisse » est née sur ce continent, à partir du mélange de cultures indigènes, espagnoles et africaines.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/america- viva-pan-american-benefit- gala/america-viva-pan- american-benefit-gala/

Le 27 octobre :

Moonlight Kayak Tour

Il y en a différents à Miami (et ailleurs) à chaque pleine lune, mais notons de nouveau celui-ci entre 19h et 22h au très beau :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/moonlight-tour-2/

Du 27 au 29 octobre :

World Pickleball Tour Miami Challenge

Découvrez pourquoi le pickleball fait fureur lors de ce tournoi amateur mais intense, au :

MICCOSUKEE GOLF & COUNTRY CLUB

6401 Kendale Lakes Drive – Miami, FL 33183

www.pickleballbrackets. com/ptd.aspx?eid=d3bbccee- 1228-4687-947e-341a8ceb521d& rndd=78ebd207

Le 27 octobre :

Chamber Music: Cage, Ligeti and Ortiz

Profitez d’une soirée de nouvelle musique visionnaire associée à la mixologie lors de ce épisode de la série de musique de chambre de NWS. Élargissez vos horizons musicaux avec les NWS Percussion Fellows alors qu’ils interprètent des œuvres de certains des compositeurs les plus imaginatifs du siècle dernier. A 19h30 au :

NEW WORLD SYMPHONY

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/cage-ligeti- and-ortiz/

Le 28 octobre :

Meme Solís

Profitez d’une soirée avec l’icône de la musique cubaine Meme Solís à :

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/meme-solis-2023/

Le 28 octobre :

Miami Dragon Boat Festival

Voici la 3e édition annuelle, pour une journée de course passionnante et de divertissement pour tous les âges. Observez les groupes locaux d’aviron s’essayer au bateau-dragon, aux côtés de certaines des meilleures équipes de Floride. C’est gratuit !

HAULOVER PARK

10800 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33154

wwwmldb.gwnevents.com/ miami

Le 26 octobre :

The Fire of Anatolia



Synthèse de centaines de figures de danses folkloriques et de musiques de différentes régions, Fire of Anatolia est un projet unique dont la source est l’histoire mythologique et culturelle ancienne de l’Anatolie. Produit par Mustafa Erdogan, le groupe espère faire découvrir au monde le feu qui naît de l’ancienne mosaïque d’amour, d’histoire culturelle et de paix en Asie Mineure.

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/fire-of- anatolia-2023

Les 28 et 29 octobre :

Miami City Ballet : Fall Mix 1

La saison s’ouvre avec un magnifique programme !

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/mcb2324-fall- mix-1

Du 30 oct au 5 nov :

The Timbertech Championship

Le championnat TimberTech rassemble les meilleurs golfeurs de renom. Si des légendes et des grands noms tels que Bernhard Langer, Mark Calcavecchia, Nick Price et Hale Irwin vous semblent familiers, alors vous connaissez le calibre des plus de 50 joueurs qui mettent en valeur cet événement. Cette année, le tournoi des champions a lieu au Royal Palm Yacht & Country Club à Boca Raton tandis que son hôte de longue date, le Old Course du Broken Sound Club, fait l’objet d’une rénovation par l’architecte du Temple de la renommée Rees Jones.

2425 W Maya Palm Dr. – Boca Raton, FL 33432

www. timbertechchampionship.com

