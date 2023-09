La Floride déconseille le nouveau vaccin Covid aux personnes de moins de 65 ans, en contradiction avec le CDC

Le « chirurgien général » de Floride Joseph Ladapo a annoncé le 13 septembre, en présence du gouverneur de Floride, qu’il déconseillait aux Floridiens de moins de 65 ans de recevoir les nouveaux vaccins contre le COVID-19. Cette recommandation est inverse à celle des directives fédérales qui, deux jours plus tôt, conseillaient aux personnes âgées de plus de 6 mois d’être vaccinées par une version du vaccin approuvée par la Food and Drug Administration (FDA).

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a précisé : « Je ne resterai pas les bras croisés et laisserai la FDA et le CDC utiliser des Floridiens en bonne santé comme cobayes pour de nouveaux rappels dont il n’a pas été prouvé qu’ils sont sûrs ou efficaces » (…) « Une fois de plus, la Floride est le premier État du pays à se lever et à fournir des conseils basés sur la vérité, et non sur les décrets de Washington. »

Ces décisions contradictoires sont importantes car sur les 90000 Floridiens considérés comme étant morts de la Covid, il y en avait tout de même 22% à avoir moins de 65 ans.

Pour rappel, l’administration de Floride a été la moins contraignante de tous les Etats américains dans les mesures mises en place contre la Covid-19 en 2020 et 2021.

PUBLICITE :