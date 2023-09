Alex Carru devient président de l’Entraide Floridienne (asso française)

En juin dernier, Alex Carru (chef d’entreprise en Floride depuis 2006) est devenu le nouveau président de l’Entraide Floride, association française créée en 2020 et dont le premier président était Frédéric Bernerd. Il s’agit d’un « Oles » (Organisme Local d’Entraide et de Solidarité) comme il y en a dans d’autres villes du monde, et qui a été créé ici sous l’impulsion du consulat et de personnalités (notamment du monde associatif) afin d’organiser un peu plus la solidarité entre Français (le consulat de France a aussi un département d’aide). « Nous intervenons dans les situations graves, aussi bien la précarité, ou bien quand des personnes sont en situation familiale difficile, plusieurs fois par an il nous faut intervenir », explique Alex Carru. « D’un autre côté nous avons aussi une aide très importante apportée aux personnes qui ont du mal à remplir leurs dossiers pour toucher les retraites. Parfois certains pensent que les expatriés en Floride sont tous riches, mais il y a en fait des profils très différents, et par exemple des personnes âgées qui n’ont pas même d’ordinateur.«

Et que va-t-il changer avec la nouvelle présidence ? « L’association a été constituée en urgence durant la Crise de la Covid, avec beaucoup d’urgences à régler à l’époque, puis de nouveau par exemple avec l’ouragan Ian. Nous souhaitons d’une part structurer un peu plus L’Entraide, mais aussi la rendre plus connue, plus visible. Nous avons besoin de membres bienfaiteurs, mais aussi d’un peu plus de relais dans les différentes régions de Floride. Il faut que les personnes en détresse soient prévenues de l’existence de l’association le plus vite possible, car parfois plus elles attendent et plus leurs problèmes deviennent importants. Il faut donc que les Français puissent leur parler de nous, de ce que l’Entraide Floridienne peuvent faire, mais aussi les convaincre de nous contacter, car parfois les personnes n’osent pas. »

Ainsi… votre aide et collaboration est attendue !

contact@entraidefl.org

www.entraidefl.org/accueil