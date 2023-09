Entretien avec Isabelle Dessureault, nouvelle déléguée du Québec pour le Sud-Est des USA

En juin 2022, le gouvernement du Québec a annoncé son intention d’ouvrir un bureau à Miami, et… c’est toujours en projet. Mais, en attendant, Isabelle Dessureault (qui était auparavant en poste à Barcelone) va prendre la tête de la délégation à Atlanta.

LE COURRIER DES AMERIQUES : Pourquoi est-ce que le bureau du Québec n’est toujours pas ouvert à Miami ?

Isabelle DESSUREAULT : L’annonce a été faite en juin 2022, mais le processus a été lancé par les fonctionnaires à l’automne il y a un an. Ca suit son cours et c’est toujours en cours. Mais c’est la prérogative des Etats-Unis d’accepter une telle demande et de prendre le temps qu’ils souhaitent… En attendant le Québec est représenté à Miami depuis la délégation d’Atlanta, qui couvre sept Etats, plus Porto Rico et les îles Vierges Américaines, soit une population de plus de 72 millions de personnes. La Floride continuera donc d’être prioritaire, et je partagerai principalement mon temps entre Miami et Atlanta. La Floride est pour nous un des Etats les plus importants.

LE C.D.A : Miami est devenue incontournable pour les entreprises québécoises….

I.D : Oui, c’est pour ça qu’il y a un tel projet. Dans les années 1970, quand la délégation a ouvert à Atlanta, Miami n’était pas développée comme c’est le cas aujourd’hui. Notre réseau de délégations avait alors été organisé pour couvrir plusieurs Etats, cinq ou six à la fois.

LE C.D.A : Peu d’Etats fédérés ont des représentations à travers le monde comme celles du Québec ?!

I.D : Oui, ça a démarré dans les années 1970, avec celle de Paris par exemple, et depuis le Québec a ouvert beaucoup de délégations et de bureaux à travers le monde.

LE C.D.A : Quelles sont vos missions ?

I.D : Nous représentons l’ensemble du gouvernement et des ministères ; un canal de communication entre l’Etat des Etats-Unis où nous sommes basé (où les Etats) et le Québec. Notre action est de faire rayonner, porter la voix du Québec, au niveau économique, académique, culturel et scientifique ; de faire croître les entreprises sur le territoire, obtenir des contrat publics, des opportunités d’affaires, les présenter à des donneurs d’ordres etc… Nous aidons aussi les artistes à faire des tournées sur le territoire, nous tentons d’appuyer la visibilité autour de leur spectacle ; tout cela de manière très normée, bien entendu : il y a plusieurs organismes au Québec qui ont des programmes internationaux pour les artistes.

Pour le côté académique ou scientifique, il y a par exemple des programmes communs à mettre en place. Globalement notre travail est de connecter les experts, trouver quels pourraient être les partenaires… L’action varie en fonction de l’endroit où est la délégation. Elle peut très bien être plus économique ou plus culturelle (etc…). Par exemple quand j’étais à Barcelone on avait beaucoup de festivals de films, de musique électronique, avec une ampleur qu’on ne trouve pas forcément ailleurs.

