L’incroyable histoire d’un tableau provenant d’esclavagistes de La Nouvelle-Orléans

Cette toile a été acquise par le MET de New-York qui va l’exposer dans sa formidable Aile Américaine.

Avant de parler de la peinture, rappelons le contexte : On parle beaucoup des esclaves dans les plantations de Louisiane (et du sud en général), mais il y avait aussi un très grand nombre d’esclaves dans les villes. A la Nouvelle-Orléans on peut visiter encore aujourd’hui la demeure de la famille Pontalba, avec ses quartiers d’esclaves sur Jackson Square. Il n’y avait pas que des descendants de Français ou de cajuns à être esclavagistes en Louisiane et, ainsi, en 1837 Frederick Frey, résident du quartier français de la Nouvelle Orléans, né en Allemagne, commissionnait un tableau de ses trois enfants, représentés avec un adolescent noir de 15 ans à leur côté, Belizaire, qui était esclave et se tient sur la droite de cette peinture qui, outre cet aspect sordide, est d’un talent artistique incroyable, probablement réalisé par le peintre néoclassique français Jacques Guillaume Lucien Amans.

Mais, bien évidement, il convient de s’arrêter sur l’aspect sordide. Un tel tableau d’un esclave représenté avec les esclavagistes est extrêmement rare. On peut y noter la proximité entre les quatre enfants, même si Bélizaire est légèrement derrière, et les beaux habits que portent le jeune esclave, ce qui assure qu’il était considéré comme étant d’une « valeur » importante.

Apparemment Bélizaire avait été acheté par les Frey à l’âge de six ans (avec sa mère) et revendu à l’âge de 36 ans à une plantation.

Autre fait totalement incroyable – et témoin des folies de l’époque – les propriétaires ultérieurs du tableau l’avaient fait repeindre afin d’effacer Bélizaire !! La toile changea de main à plusieurs reprises, et on sait que (au moins) dès 1970 elle était dans cet état. Un collectionneur l’a acqui en 2021 et, voyant une ombre sur la droite du tableau, l’a fait restaurer. Oh surprise, Bélizaire est apparu en parfait état, comme une résurrection inopinée – ce qui a été mis dans l’ombre ressortant en pleine lumière – comme s’il revenait aujourd’hui afin de témoigner d’un passé dérangeant (dont chacun à désormais le devoir de se rappeler) !

Le procédé «d’effacement» rappelle en effet des censures éminemment politiques, comme celle des photographies truquées par Staline en URSS (sur lesquelles il faisait disparaître ses ex-amis), et autres « cancellations » commises depuis lors.

PUBLICITE :

Vous pouvez naviguer dans Le Guide de la Floride à l’aide du menu principal, ou bien le télécharger sur tablette (pratique pour voyager) (ou bien aller chercher la version papier chez les commerçants francophones de Floride !)

Pour préparer votre voyage, nous vous conseillons en premier lieu de lire cette page sur nos conseils aux touristes francophones avec quelques adresses utiles à connaître.

Liens directs : – Croisières – Logement – Transports – Carte

Vous voulez discuter avec les francophones qui habitent en Floride? Likez-nous sur Facebook : ils y sont déjà ! POUR TOUTES LES INFOS D’ACTUALITÉ (SORTIES LOISIRS…), VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER NOTRE JOURNAL MENSUEL QUI EST EN HAUT DE LA COLONNE DE DROITE.