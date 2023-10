Les nouveaux films, séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Novembre 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Novembre 2023 aux Etats-Unis.

APPLE TV+

Le 8 novembre :

The Buccaneers

Un drame historique en huit épisodes sur un groupe de jeunes filles américaines qui aiment s’amuser et qui provoquent un choc culturel dans le Londres étroitement corseté des années 1870.

Le 17 novembre :

Monarch: Legacy of Monsters

Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco et la nouvelle réalité choquante selon laquelle les monstres sont bien réels, la série explore le voyage d’une famille pour découvrir ses secrets enfouis et un héritage les liant à l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch.

Le 22 novembre :

Napoleon (film)

C’est un défi immense de titre ainsi un film « Napoleon », quand on connaît la richesse des exploits réalisés par cette personne ! Mais avec Ridley Scott à la caméra et Joaquin Phoenix dans le rôle de l’empereur ? Tout est possible !

DISNEY+

Le 3 novembre :

Rock & Roll Hall of Fame Ceremony

Pour la première fois, Disney+ va diffuser en direct la cérémonie du Rock & Roll Hall of Fame, avec plein de stars au programme !

Le 6 novembre :

JFK: One Day In America

Pour le soixantième anniversaire, voici un récit complet de ce moment tragique de l’histoire américaine et des répercussions qui ont suivi.

Le 8 novembre :

The Santa Clauses (saison 2)

Maintenant que Scott et sa famille ont réussi à sauver Noël, Scott se concentre sur la formation de son fils Cal pour qu’il reprenne éventuellement « l’entreprise familiale » en tant que Père Noël. Cependant, un peu de magie du pôle Nord apporte un défi inattendu au plan de Scott.

Le 17 novembre :

Dashing Through The Snow

Ce nouveau film original raconte l’histoire d’un assistant social divorcé de la police d’Atlanta qui méprise Noël à cause d’un douloureux souvenir d’enfance. Lorsqu’il reçoit un appel alors qu’il passe le réveillon de Noël avec sa fille, il évoque par inadvertance la colère d’un homme politique local mais rencontre un homme qui l’aide à comprendre la joie et la magie de Noël.

AMAZON PRIME ORIGINALS

Le 22 novembre :

Maxine’s Baby: The Tyler Perry Story

Un portrait tendre et intime du visionnaire et innovateur Tyler Perry : son chemin déchirant mais fidèle vers le sommet d’une industrie qui ne l’a pas toujours inclus ; le monde intérieur d’un homme, dont l’histoire n’a jamais été entièrement racontée, alors qu’il devient père et magnat des médias avec pour mission d’ouvrir sa propre voie vers le haut.

Le 3 novembre :

Invincible (saison 2)

Based on the groundbreaking comic book by Robert Kirkman, Cory Walker, and Ryan Ottley, the story revolves around 18-year-old Mark Grayson, who’s just like every other guy his age—except his father is (or was) the most powerful superhero on the planet. Still reeling from Nolan’s betrayal in Season One, Mark struggles to rebuild his life as he faces a host of new threats, all while battling his greatest fear – that he might become his father without even knowing it.

Le 10 novembre :

007: Road to a Million

Neuf paires de personnes ordinaires se lancent dans une aventure épique à travers une série de défis inspirés de James Bond, pour trouver des questions cachées à travers le monde, le tout pour tenter de remporter un prix de 1 000 000 £ qui changera leur vie.

Le 17 novembre :

Twin Love (saison 1)

Animé par les personnalités de la télévision Brie et Nikki Garcia, Twin Love est une expérience de rencontres sociales qui explore la vie amoureuse de vrais jumeaux. Dix paires de jumeaux seront séparés et placés dans deux maisons « identiques », où ils commenceront une recherche unique et irrésistible de l’amour. Avec deux fois plus de plaisir et de drame, la série découvrira si leurs similitudes inhérentes s’étendent à leurs désirs romantiques.

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er novembre :

Wingwomen / Voleuses (film)

Dans ce film français, Carole et Alex sont deux voleuses de génie, et meilleures amies depuis toujours. Sous la coupe de Marraine (Isabelle Adjani) depuis des années, elles rêvent d’être libres. Avec l’aide de Sam, une championne de moto, elles se lancent dans une ultime aventure pour s’affranchir de cette vie de cavale.

Le 2 novembre :

All The Light We Cannot See (série limitée)

La série suit la jeune aveugle Marie-Laure dont le destin entre en collision avec un soldat allemand à Saint-Malo, en France occupée.

Le 3 novembre :

Ferry: The Series

Cette fiction belge néerlandophone montre comment Ferry Bouman est devenu un baron de la drogue notoire du Brabant.

Le 3 novembre :

Blue Eye Samurai (série)

Mizu, un maître de l’épée, cherche à se délivrer de la vengeance.

Le 3 novembre

Nyad

L’un des biopics les plus controversés de Netflixraconte l’histoire de Diana Nyad, qui, à l’âge de 60 ans, partit nager entre Cuba et la Floride.

Le 3 novembre :

Sly

Après la couverture documentaire d’Arnold Schwarzenegger par Netflix, il est désormais temps pour Sylvester Stallone d’être à l’honneur avec ce nouveau documentaire retraçant sa longue et variée carrière, avec beaucoup de témoignages.

Le 10 novembre :

The Killer (film)

Basé sur la série de romans graphiques à succès The Killer d’Alexis Nolent. « Après un quasi-accident fatidique, un assassin se bat contre ses employeurs et contre lui-même dans une chasse à l’homme internationale. »

Le 15 novembre :

Stamped from the Beginning

«Le réalisateur Roger Ross Williams donne vie au livre à succès du Dr Ibram X. Kendi, « Stamped From the Beginning », en utilisant des animations vives, et d’éminentes interventions universitaires pour explorer l’histoire des idées racistes contre lesNoirs.»

Le 16 novembre :

Best. Christmas. Ever!

« Chaque Noël, Jackie envoie une carte vantarde qui donne à sa vieille amie d’université Charlotte le sentiment d’être un morceau de charbon. Lorsqu’un coup du sort amène Charlotte et sa famille devant la porte enneigée de Jackie quelques jours seulement avant Noël, elle saisit l’occasion de prouver que la vie de sa vieille amie ne peut pas être aussi parfaite ! »

Le 17 novembre :

Rustin (film)

Un biopic qui retrace la vie et la carrière du militant gay et des droits civiques Bayard Rustin, qui a organisé la marche de 1963 sur Washington.

Le 17 novembre :

The Dads

« Lors d’un voyage de pêche avec le père de Matthew Shepard, cinq pères différents discutent de leur amour, de leurs espoirs et de leurs craintes pour leurs enfants trans dans ce court documentaire. »

Le 17 novembre :

Cryptoshlag / All-Time High

Du scénariste et réalisateur Julien Royal, cette nouvelle comédie française raconte l’histoire d’un escroc professionnel qui rencontre son adversaire lors d’une partie de poker et s’empêtre dans une nouvelle relation. C’est avec Nassim Lyes et Zoé Marchal.

Le 17 novembre :

Believer 2

La suite de Beliver : l’histoire du détective Won Ho (Cho Jin-woong) qui poursuit toujours M. Lee !

Le 21 novembre :

Leo (film)

Adam Sandler – en tout cas sa voix – joue un lézard de compagnie et de classe !

Le 22 novembre :

Squid Game: The Challenge

La série de télé-réalité très attendue et, c’est peu de me dire, très controversée,arrivera sur Netflix à la mi-novembre. L’émission oppose les candidats les uns aux autres dans une série de tâches macabres qui ressemblent à celles jouées dans l’émission principale.

Le 24 novembre :

A Nearly Normal Family (série limitée)

Nouvelle mini-série suédoise : « La famille Sandell est une famille normale composée du prêtre Adam, de l’avocate Ulrika et de leur fille Stella, 19 ans. Ils mènent une vie apparemment parfaite dans une banlieue résidentielle raffinée à l’extérieur de Lund. Tout change lorsque Stella se retrouve en détention, accusée de meurtre. »

Le 30 novembre :

Family Switch

« Lorsque des membres d’une même famille changent de corps lors d’un rare alignement planétaire, leur hilarant voyage pour retrouver une vie normale va les rapprocher plus qu’ils ne l’auraient jamais cru possible. »

Le 30 novembre :

Obliterated (saison 1)

Les créateurs de la série à succès de Netflix, Cobra Kai, proposent un nouveau titre de comédie d’action qui se déroule à Las Vegas. La nouvelle série en 8 parties suit une équipe d’élite des forces spéciales essayant de contrecarrer une menace mortelle qui pourrait faire exploser la ville.

