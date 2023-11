Les USA confirment que les Visas E pour les Français repassent à une durée de 48 mois

Comme annoncé en premier mardi par Christopher Weissberg, le député des Français d’Amérique du Nord, la durée des visas E-1 et E2 (investisseurs) vont passer à 48 mois dès le 16 novembre. En tout cas un premier site internet du Département d’Etat américain vient confirmer l’info ici.

Pour ceux qui n’étaient pas au courant de ce problème de durée nous le réexpliquons dans notre dernier article ici.

Sylvain Perret, résident français d’Orlando qui accompagne les entreprises dans leur installation aux USA est certainement celui qui s’est le plus investi pour sensibiliser les élus et l’administration face à cette situation navrante. Son commentaire aujourd’hui : « C’est un immense soulagement. C’est le retour à une situation normale. Cette réduction n’aurait jamais du avoir lieu mais oublions ça et savourons le présent.

C’est aussi le fruit d’un effort de multiples intervenants, on se sera battu et je suis content d’avoir vu travailler ensemble la société civile, les politiques (de tous bords), les professionnels et la diplomatie. Bravo !

Pour les dossiers de créations d’entreprise, c’est un game changer. Rentabiliser une entreprise, créer des emplois en 2 ans est très compliqué. Par contre, en 4 ans, on peut prouver son business model. Pour les reprises, c’est aussi plus serein. L’épée de Damoclès n’est plus là. Une pensée à tous les entrepreneurs Français détenteurs de visa E2 aux USA.

J’ai dit en mai dernier que je mettais le champagne au frais, le 16, ce sera la fête !!!«

