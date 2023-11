USA : « Les visas E pour les Français vont passer à 4 ans le 16 novembre 2023 » (député Christopher Weissberg)

Le député des Français en Amérique du Nord, Christopher Weissberg, communique : « Ça y’est, la durée de validité des Visas pour les entrepreneurs (E1) et investisseurs (E2) français aux États-Unis passe de 2 à 4 ans ! Cette décision très attendue par la communauté française est le fruit de plusieurs mois de travail que j’ai entrepris avec nos élus, les administrations compétentes et les acteurs économiques de la circonscription. Merci à celles et ceux qui ont contribué à cette belle victoire ! » Le député précise au journal Le Courrier des Amériques que ça sera annoncé le 16 novembre 2023. Effectivement, pour le moment les médias américains n’en parlent pas.

Le 19 mai dernier, Christopher Weissberg, avait relayé une déclaration de Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, assurant qu’une nouvelle réforme des visas E était en cours. Mais depuis lors il n’y avait pas vraiment de nouvelles.

Dès le 16 novembre 2023, la durée des Visas entrepreneurs (E1) et investisseurs (E2) pour les États-Unis sera prolongée de 2 à 4 ans ! Le fruit des discussions que j'ai mené avec les autorités 🇺🇸 et 🇫🇷 est un réel soulagement pour la communauté française qui entreprend et… pic.twitter.com/RIHLKuEkuc — Christopher Weissberg (@cjweissberg) November 7, 2023

Ce serait une très bonne nouvelle car plusieurs responsables politiques et chefs d’entreprises se sont longuement battus ici aux Etats-Unis pour rétablir ce déséquilibre défavorisant depuis 2019 les entreprises françaises à l’exportation et à l’investissement sur le territoire américain, mais également ennuyeuse pour les entreprises déjà installées aux USA, puisqu’elles avaient depuis lors un délai très court pour prouver aux autorités américaines le succès de leur présence sur le territoire. Si le visa repasse à quatre ans comme annoncé aujourd’hui, c’est moins bien que les cinq ans d’avant 2019, mais c’est déjà beaucoup mieux que deux ans, et c’est certainement un délai très convenable !

Ce rétablissement a une durée de visas décente avait été mentionnée par les présidents Macron et Biden qui en décembre dernier évoquaient une prochaine « simplification » des visas basés sur la réciprocité entre les pays

