Récession économique, quels business en franchise résistent le mieux ?

En période de récession aux États-Unis, de nombreuses opportunités commerciales perdent de leur fiabilité. Cependant, cela ne signifie pas que l’ouverture d’une franchise est impossible, car certains secteurs d’activité peuvent être moins touchés, voire se développer, en temps de crise.

Les franchises proposant des services essentiels sont généralement épargnées par la récession. Par exemple, les franchises de réparation de gouttières maintiennent souvent leur chiffre d’affaires en temps de crise, car cette activité est indispensable pour les propriétaires. De même, les services de maintenance d’appareils électroménagers sont également considérés comme essentiels et continuent de générer des revenus en période difficile.

Il est également possible de se tourner vers des franchises spécialisées dans des segments de population spécifiques, tels que les soins à domicile pour les personnes âgées ou handicapées, ainsi que les services de garderie. Même en période de crise, ces franchises développent leur chiffre d’affaires. Selon une étude de l’International Franchise Association(IFA), les franchises de services à domicile ont connu une croissance annuelle de 8,8 % en 2008, malgré la récession économique.

En général, les franchises liées à la santé performent relativement bien pendant les récessions, ces services étant essentiels et nécessaires même en temps de crise économique. D’après l’IFA, les franchises de ce secteur ont connu une croissance annuelle de 5,3 % en 2008.

En crise il y a plus de demandes et d’offres pour la location de maison, tandis qu’il y a aussi un engagement moins important pour acheter les maisons. Les franchises de management de propriétés tirent également leur épingle du jeu pendant ces périodes économiquement difficiles.

De manière générale, les franchises qui proposent des produits et services qu’on ne peut pas vendre en ligne ou essentiels à la communauté résistent mieux à la récession. En plus de celles évoquées plus haut, on peut citer comme activités à privilégier :

Alimentaire,

Aide à domicile,

Éducation infantile,

Toilettage et soins des animaux de compagnie,

Réparation et rénovation,

Maintenance et services aux entreprises,

Remise en forme,

Sécurité,

Entretien automobile.

Dans certains cas, des franchises peuvent même bénéficier d’une récession. En crise, la criminalité a tendance à augmenter, et les services de sécurité et surveillance électronique voient la demande augmenter. De la même manière, étant donné que beaucoup d’entreprises voient leurs marges se réduirent, la demande pour les franchises d’analystes en réduction des dépenses augmente.

Même si ce n’est pas garanti, il est donc toujours possible de commencer un business en pleine crise et d’en tirer profit, à condition de bien choisir son activité et l’enseigne en franchise avec laquelle investir

