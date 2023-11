Votre coach Mindset francophone en Floride, experte en gestion du temps et productivité : Eva Bouchet

Eva Bouchet est coach Mindset, spécialisée dans la gestion du temps et de la productivité. Autrement dit, elle vous aide à repousser vos croyances limitantes pour optimiser vos compétences et votre bien-être, tant dans votre business que dans votre vie personnelle.

Basée à Hollywood en Floride, Eva Bouchet exerce en présentiel (entre Deerfield et Miami) ou en visio-conférence aux États-Unis et en France. Avec son background de chef d’entreprise, cette coach à la fois posée et dynamique, s’est spécialisée en gestion du temps et productivité, aidant les entrepreneurs, et surtout les entrepreneuses, à optimiser leurs compétences pour mieux atteindre leurs objectifs.

Mais le coaching Mindset, de quoi s’agit-il exactement ? « C’est une thérapie par la parole qui se concentre sur nos croyances limitantes et nos modes de pensées existants. Nous nous sommes tous construits avec une culture, des valeurs, des certitudes acquises en famille, lors des études ou d’expériences diverses. Certaines engendrent un état d’esprit négatif, empêchent d’avancer et d’accomplir ses rêves, tant personnels que professionnels », explique Eva Bouchet.

Concrètement, le coaching Mindset aide à identifier les blocages, les émotions, les pensée inutiles et à s’en libérer, accompagner dans la gestion du temps, la productivité, le stress ou améliorer son comportement et ses habitudes. « Quand on dirige une entreprise, on peut se sentir débordé, ne pas savoir comment avancer au quotidien. Grâce à mon coaching, qui se concentre sur la transformation de la mentalité pour atteindre ses objectifs, je vous aide à opérer des changements majeurs dans votre vie ». Mais attention, Eva Bouchet n’est pas là pour donner des conseils directs, résoudre les problèmes. Son rôle : poser des questions pertinentes pour amener ses clients à s’introspecter, à identifier les comportements essentiels ou nuisibles à leur vie professionnelle ou personnelle. « Je mets en lumière des difficultés, des doutes, des anxiétés, des peurs, des pensées limitantes qui empêchent de travailler à son plein potentiel. Oui, ce n’est pas facile de comprendre ce que l’on fait de mal, de reconnaître un état d’esprit négatif, et encore moins de le changer. Je suis là pour accompagner dans cette démarche, en douceur, avec bienveillance, respect et sans préjugés. Bien sûr, cela demande du courage, d’avoir envie de changement, car il s’agit de modifier son état d’esprit pour surmonter des habitudes négatives souvent ancrées depuis longtemps ».

La thérapie est très concrète précise Eva Bouchet. « Dès la première séance, nous identifions ensemble un challenge principal et imaginons des chemins pour l’atteindre. Comment organiser son temps de travail et trouver du temps pour soi ? Quelles méthodes de fixation d’objectifs utiliser ? Comment recruter, bien s’entourer pour avancer ? Quel comportement avoir pour rencontrer les bonnes personnes dans son business ? ».

« Si vous avez le sentiment de ne pas avoir la vie que vous désirez, si vous voulez réaliser des actions efficaces, accomplir vos rêves, vous épanouir, je peux vous aider en devenant votre guide tout au long du chemin. Ma mission : contribuer à la vie des gens de manière positive ! », conclue Eva Bouchet.

Eva Bouchet

COACH MINDSET

Experte en gestion du temps et productivité Contact : +1 (754) 251 9298

Couriel : eva@womanforsuccess.com