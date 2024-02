La terrifiante « Griselda » rappelle les heures sombres de Miami sur Netflix !

C’est ainsi, la culture populaire de Miami renvoie fréquemment aux «Cocaïne Cowboys» de Griselda Blanco ou de son successeur, Pablo Escobar.

Il y a eu plusieurs productions ciné/télé sur La Madrina (maraîne) colombienne (1), arrivée dans les années 1970 à Miami (après avoir tué son mari) et ayant réussi le tour de force de raffler la totalité du trafic de drogue en ville, non sans qu’il y ait eu des dizaines de cadavres de gangs ennemis à joncher les rues (probablement 200 !).

Il est encore rare aujourdh’ui qu’une femme batisse une telle entreprise criminelle, mais à l’époque c’était une première dans le monde du narcotrafic, et ça fascine toujours en 2024 ! Sofía Vergara est absolument terrifiante dans le rôle de Griselda dans la série du même nom sortie le 25 janvier sur Netflix, en six épisodes, et les secondes rôles ne le sont pas moins. Ceci ce n’est pas la meilleure série de l’année, mais ça accroche bien. C’est, forcément, très violent !

– 1 – Par exemple en 2017 «La Reine des cartels» avec Zeta-Jones dans le rôle de Griselda.

