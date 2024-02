Le salon du VR organisé à Montréal cet hiver

Le Salon du VR, présenté par l’Association des commerçants de véhicules récréatifs du Québec (ACVRQ) en collaboration avec Orbite services d’assurances, fait escale au Palais des congrès de Montréal du 29 février au 3 mars prochains.

Réunissant une centaine d’exposants sous un même toit, c’est la destination par excellence pour rêver, magasiner et s’informer sur les nouveautés en matière de véhicules récréatifs, de la tente-roulotte à la caravane portée, en passant par les motorisés de classe A, B et C, sans oublier les accessoires, les équipements de plein air, les services et les destinations vacances.

www.acvrq.com/salon-du-vr/

