Football : Corentin Jean quitte l’Inter Miami. Il n’aura pas joué avec Lionel Messi

Décidément, l’Inter Miami n’a pas de succès avec les joueurs français. Après avoir mis un terme en avance au contrat de Blaise Matuidi, c’est désormais l’ailier droit Corentin Jean, seul joueur français, qui est remercié.

Thank you, Coco 💗🖤 The club has exercised its offseason buyout on attacker Corentin Jean. Details: https://t.co/DzU2cn4hcA pic.twitter.com/sOnROfhass — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 21, 2024

Arrivé durant l’été 2022, Corentin Jean s’est blessé le 10 juin 2023 – quelques jours avant l’arrivée des superstars Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba. Arrêté pendant 6 mois, Corentin Jean n’aura pas pu jouer avec eux la fin de la saison. Il n’avait pas non plus disputé les matchs de préparation (très peu rassurants) de l’Inter Miami, ce qui laissait présager ce qui arrive : le club de Floride devait se séparer de cinq joueurs pour être dans les règles, et la veille de la reprise du championnat américain, l’annonce a été faite : ce sera sans Corentin.

Le natif de Blois est passé par les équipes pro de Troyes, Monaco, Toulouse et Lens avant d’arriver à Miami en MLS.

