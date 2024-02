Floride : l’interdiction de stagner sur la voie de gauche des autoroutes est votée. Reste au gouverneur à la signer

Le 22 février le sénat de Floride a voté a l’unanimité (37-0) la House Bill 317. La semaine précédente elle avait été votée (113-3) par les Représentants. Vu la popularité de cette loi, le gouverneur DeSantis devrait la signer rapidement. Autant énoncer clairement ce dont il s’agit : un grand nombre de conducteurs en Floride étaient furieux contre les personnes restant sur la voie de gauche des autoroutes, et créant des bouchons. Aucun lecteur ne va se sentir concerné, bien entendu, et pourtant comme chacun peut le constater les parlementaires de Floride jugent qu’il est primordial de légiférer afin de mettre un terme à une situation considérée comme vraiment embarrassante, notamment dans les grandes agglos de l’Etat. Et certains de pointer du doigt « des retraités qui ne savent plus vraiment conduire, des jeunes à qui on n’aurait jamais dû donner le permis, et des « rebelles » idiots qui se croient tout permis » !

Après signature du gouverneur, il ne sera alors plus possible, sur les autoroutes à 65MPH et plus, de rester sur la voie de gauche, sauf pour dépasser un autre véhicule. Précision : il ne s’agit pas ici des HOV (la voie réservée aux voitures occupées par au moins deux passager) mais bien des autres voies. Reste à savoir si la police arrivera à faire respecter la loi. Dans certains endroits/pays où elle existe, elle n’est pas toujours respectée par les conducteurs. L’amende prévue en Floride en contravention de cette loi est toutefois assez dissuasive : 158$.

PUBLICITE :