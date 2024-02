Les photos du tournoi de golf de Natbank 2024

Le Courrier des Amériques est allé prendre des photos lors du tournoi de golf Natbank et pour vous faire profiter de l’ambiance : c’était un plaisir de retrouver tout le monde le 22 février pour ce tournoi (et cocktail !) traditionnel qui se déroulait au golf Boca Lago de Boca Raton, dans le comté de Palm Beach, et cette année, ce n’est pas rien, c’est le 30e anniversaire de la création de Natbank en Floride !

2024 sera d’ailleurs marquée par l’ouverture d’une succursale à Naples durant le mois de mars 2024.

A l’issue de cette belle journée de golf et d’amitié, un chèque de 11200$ a été remis à l’association Habitat for Humanity, car Natbank tient à toujours être très impliqué et à rendre à la communauté, comme le rappelle souvent la présidente, Martine Boulay.

