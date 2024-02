Floride : forte baisse du tourisme américain, mais le tourisme international est en hausse

Avec -9,5% de touristes au quatrième trimestre 2023, on peut parler d’une baisse historique de touristes en Floride : 5,3 millions de personnes en moins, ça fait beaucoup ! Ce sont les Américains qui provoquent cette baisse, avec un total de -12,1%. La baisse totale sur l’année 2023, toutes nationalités, est limitée : seulement -1,7%. Il faut dire que les étrangers ont compensé cette baisse américaine. Pour ce 4e trimestre il y a eu +22% de Canadiens par rapport à l’année précédente, et pour les autres nationalités étrangères la progression a été de +15,9% .

Si on compare les Canadiens venus au 4e trimestre 2023 avec la même période en 2019 (avant la Covid), on voit qu’il y a 18000 Canadiens en moins (sur 1,09 million) : autant dire que c’est à peu près la même chose.

Le total des Canadiens venus en 2023 est de 3,822 millions, et c’est assez élevé (même si on a déjà vu des années à plus de 4 millions).

Le total des touristes (toutes nationalités confondues) pour l’année entière 2023 en Floride est de 135 millions : ça reste un record par rapport aux autres Etats et pays !

Alors, pourquoi cette baisse sur le quatrième trimestre ? Déjà le mois de décembre a connu une météo exécrable en Sud Floride (comme, d’ailleurs, les mois de janvier et de février qui n’ont pas été très beau non plus) : les Américains peuvent moduler leurs vacances un peu plus facilement que les étrangers.

Les Français ont été pour leur part 228000 à venir en Floride, soit une hausse de 30% par rapport à 2022. Ils se classent comme la 3e nationalité européenne à affluer en Floride, derrière le Royaume-Uni (1,1 million) et l’Allemagne (312000).

Source des chiffres : VisitFlorida.

