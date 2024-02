Votre agent immobilier francophone à Miami : Joey Waknin avec Keller Williams Realty 

Agent associé au réseau Keller Williams Realty, Joey Waknin est expert en immobilier à Miami. Locations, achats, ventes de maisons et d’appartements, pré-constructions, cet agent immobilier dynamique et engagé répond aux besoins de chaque client avec un objectif simple : leur faciliter la vie !

Agent immobilier avec le groupe Keller Williams Realty, Joey Waknin exerce son activité à Miami, entre Hollywood et Pinecrest, et connaît très bien Sunny Isle pour y avoir habité. Il accompagne des clients internationaux (francophones, américains, sud-américains) dans leurs projets immobiliers dans le sud Floride, mais aussi à Montréal (Québec), ville qu’il connaît parfaitement pour y avoir grandi. Avis aux Snowbirds !

Locations, ventes, achats d’une résidence principale ou pour un investissement locatif, pré-constructions, Joey Waknin gère personnellement chaque dossier de A à Z, avec le soutien administratif, marketing et juridique de KW. « Réputé pour son professionnalisme, Keller Williams Realty est à la pointe des technologies en termes de marketing numérique. Pour une vente par exemple, votre annonce bénéficiera non seulement d’une visibilité dans notre réseau mondial, mais aussi d’une exposition de premier plan sur des sites immobiliers incontournables ». KW propose aussi à ses clients un portail web accessible en permanence, où ils peuvent sélectionner des propriétés, demander des visites, recevoir et signer (électroniquement) des documents officiels. « L’objectif est de simplifier au maximum les processus d’achat et de vente afin que chaque projet soit mené de façon fluide et sans stress ! ».

Une transaction immobilière n’est pas une démarche anodine, surtout quand les pratiques locales sont méconnues. ‘ »Mon premier travail consiste à vous écouter, à comprendre votre mode de vie pour cerner vos attentes, et pouvoir vous conseiller les meilleures opportunités. Il est important aussi que vous compreniez le marché et la réglementation en Floride pour éviter certains pièges. Et je suis évidemment présent à chaque étape du projet' ». Si dans le cas d’une relocation, d’une expatriation, vous avez besoin à la fois d’un appartement, de bureaux ou locaux commerciaux, il peut vous fournir une prestation globale. « Ma motivation est de vous faciliter la vie, et de vous aider à vous installer au mieux ».

Dans cette logique, il donne volontiers des conseils en Home Staging, des recommandations pour un avocat, un courtier en prêts ou un plombier, car au fil des années, il s’est entouré de partenaires compétents, fiables et réactifs. « Je travaille d’ailleurs moi-même énormément avec le ‘bouche-à-oreille’. Selon moi, une recommandation prouve que vous avez bien fait votre travail ! ».

Selon Joey Waknin, le marché de l’immobilier à Miami se porte bien, car toujours attractif à la fois pour les Floridiens et les nouveaux venus. « Le statut de ‘hub’ économique de Miami, sa forte demande locative, l’attrait touristique, le côté haut de gamme/luxe et exclusif des biens, font que le marché est dynamique et attractif. Je vois beaucoup de gens arriver ici pour bâtir une vie, et ceux qui viennent en vacances veulent y rester de façon permanente. Miami va continuer à grandir, se transformer et offrir une large gamme d’options de vie et d’investissements. Il ne faut donc pas hésiter à se lancer, contactez-moi ! ».