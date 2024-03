La « non-monogamie consensuelle » est à la mode aux USA !

Dans l’enquête annuelle du site de rencontres Match.com on peut lire que 49% des célibataires américains déclarent que la monogamie est leur idéal de vie, mais aussi qu’un tiers des célibataires ont déjà vécu une relation de « non-monogamie consensuelle », c’est-à-dire avoir plusieurs partenaires (que ce soit sexuel ou plus (familial…), avec leur accord. Et, c’est assez nouveau dans un pays où les valeurs chrétiennes (mêlées de puritanisme) n’auraient il y a peu de temps jamais accepté ce genre de comportements. Problème dans l’étude : il n’est pas spécifié le pourcentage d’hommes et de femmes qui sont favorables à ce genre de situation.

Il convient de rappeler (ce que l’enquête ne fait pas) que 40% des enfants Américains sont nés de femmes non-mariées, et que 18,3% des enfants américains vivent sans père… (chiffres de 2022). Il n’y a donc pas qu’une question de « mode »… mais aussi de responsabilisation !

www.singlesinamerica.com

https://filecache.thecampaignroom.com/mr5cm_singlesinamerica4/177516/SIA2023Codebook.pdf

