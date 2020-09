Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ aux USA en octobre 2020.

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois d’octobre 2020 aux Etats-Unis.

AMAZON PRIME

Comme d’habitude Amazon n’est pas pressée de communiquer sur ses nouvelles séries… Zéro pour le moment.

APPLE TV+

Le 2 octobre :

Tiny World (série)

Les plus petits animaux du monde… filmés en grand pour cette nouvelle série documentaire d’Apple !

DISNEY+

Le 9 octobre :

The Right Stuff (épisodes 1 & 2)

Voici le début d’une nouvelle série en huit épisodes réalisée par National Geographic, basée sur le livre de Tom Wolfe et sur une histoire vraie, celle des cinq astronautes de Mercury 7 tentant de rattraper l’URSS dans sa course à l’espace en y mettant le premier astronaute.

Le 16 octobre :

Clouds (film)

Ce film tourné à Montréal et diffusé en exclusivité sur Disney+ raconte l’histoire de Zach Sobiech, un musicien hors pair diagnostiqué avec une forme rare de cancer des os. Comment aimer sa famille, ses amis, et léguer un héritage musical quand on a peu de temps à vivre ? Voici la réponse !

Le 20 octobre :

Star Wars: The Mandalorian (saison 2)

C’est le retour de ce qui fut l’an passé la « série phare » lors du lancement de Disney+ : le chasseur de prime Boba Fett doit protéger un bébé vert aux pouvoirs incroyables nommé « Yoda ». C’est du Star Wars, donc c’est bien, mais on avait trouvé la première saison un peu « légère ». Pas nulle, mais quand même la production avait les moyens de faire mieux. Notamment au niveau des (rares) dialogues et de l’ambiance (un peu dépressive).

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er octobre :

Good Morning, Verônica (Saison 1)

Sortie internationale pour cette série brésilienne de Netflix racontant l’histoire de Veronica Torres, secrétaire à la police criminelle de Sao Paulo qui va se retrouver mêler à une intrigue non moins policière !

Le 1 octobre :

The Outpost (film)

Il ne s’agit pas d’un « Netflix Original » mais vous pourrez y voir ce film sur la guerre en Afghanistan avec entre autres Orlando Bloom et Scott Eastwood.

Le 1er octobre :

Carmen Sandiego (saison 3)

La voleuse en rouge continue de cambrioler un peu partout sur la planète !

Le 2 octobre :

Dick Johnson Is Dead (docu)

C’est l’histoire vraie de Dick Johnson, un psychiatre à la retraite souffrant de démence, et à qui sa fille, la réalisatrice Kirsten Johnson, propose de mettre en scène différentes façons de mourir !

Le 2 octobre :

Emily in Paris (saison 1)

Lily Collins joue ce rôle principal de Emily in Paris dans cette comédie : une jeune américaine du Midwest arrivant dans la capitale française pour un excitant nouveau travail et bien évidemment confrontée à un choc des cultures entre le Midwest et la vie parisienne !

Le 9 octobre :

The 40-Year-Old-Version (film)

Alors qu’elle souhaite trouver le succès avant ses 40 ans, l’auteur Radha se réinvente en rapeuse !

Le 9 octobre :

The Haunting of Bly Manor

Voici juste avant Halloween l’adaptation en série de The Turn of the Screw (Le Tour d’Ecrou) qui est aussi la suite des adaptations (horrifiques) de Mike Flanagan après son « The Haunting » qui était sorti en 2018.

Le 16 octobre :

Grand Army (saison 1)

Amour, sexe et vie de cinq adolescents d’un lycée de Brooklyn.

Le 19 octobre :

Unsolved Mysteries (Volume 2)

La première moitié de ces documentaires avait été dévoilée en début d’année, et donc… voici la suite, avec un épisode sur une histoire de fantômes tombant à point pour Halloween.

Le 21 octobre :

Rebecca (film)

Dans cette romance mystérieuse, la comédienne Lily James jour le rôle d’une jeune mariée arrivant à la demeure de son mari pour se retrouver dans l’ombre de son ex-femme.

Le 22 octobre :

Cadaver (film)

Un film d’horreur norvégien qui suit une famille se rendant, après un désastre nucléaire, à un événement de charité, mais pour se rendre compte que les gens en disparaissent mystérieusement.

Le 23 octobre :

The Queen’s Gambit (Minisérie)

A la fin des années 1950, une orpheline du Kentucky nommée Beth Harmon découvre qu’elle a un incroyable talent pour les échecs. Mais elle a également une addiction aux tranquillisants qui étaient parfois, à cette époque, donnés aux enfants.

Le 23 octobre :

Over the Moon (film)

Cette collaboration entre Netflix est Pearl Studio a généré cette série animée très attendue, et basée sur des contes chinois.

En octobre :

Mank

David Fincher a réalisé ce film intégralement en noir et blanc, avec Gary Oldman dans le rôle du scénariste Herman J. Mankiewicz durant le tournage de Citizen Kane.

En octobre :

La Révolution

La noblesse française va être heureuse : dans une nouvelle série d’épouvante, Netflix revisite la Révolution Française : les aristocrates ont le sang qui devient réellement bleu et cette « maladie » les fait devenir des meurtriers de roturiers. La série a été crée par Aurélien Molas et c’est avec Amir El Kacem, Marilou Aussilloux, Lionel Erdogan.

En octobre :

The One (série)

Que se passerait-il si un simple test ADN vous permettait de savoir qui est votre partenaire idéal(e) ? Une série en 10 épisodes.

