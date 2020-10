Ratched : une infirmière psychiatrique tout à fait dérangée ! (Série sur Netflix)

Décidément, peut-être parce qu’on approche de Halloween, il y a beaucoup de violence ce mois-ci dans les nouveautés « On Demand », et en l’occurence sur Netflix. Bon c’est peut-être aussi l’air du temps…

Dans de très beaux décors représentant l’année 1947, l’infirmière Mildred Ratched (personnage créé dans « Vol au dessus d’un nid de coucou ») revient de la guerre et va rejoindre l’hôpital psychiatrique du Dr Richard Hanover en Californie. Au premier abord, elle semble un peu froide et (de plus en plus) calculatrice. Mais en réalité, elle cache bien des secrets, une face très sombre, et un lien avec Edmund Tolleson, un homme interné dans cet hôpital après avoir violemment assassiné un groupe de prêtres. La série explore ce qui va la conduire aux événements du « Vol au-dessus d’un nid de coucou » et qui vont faire d’elle l’un des monstres les plus célèbres de la littérature et du cinéma. Dans le rôle principal, on retrouve Sarah Paulson déjà connue pour son rôle dans American Horror Story… ça vous laisse imaginer l’ambiance… terrrrrifiante !

Encore une fois, c’est violent, mais il faut admettre que c’est très entraînant et d’une très belle (et sombre) esthétique. La saison 1 est (dé)composée de huit épisodes, et la seconde saison est annoncée !

www.netflix.com/title/80213445

