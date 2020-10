World Beyond : une version du Walking Dead pour adolescents

Si vous êtes adultes et vraiment en addiction à la série The Walking Dead, ça pourra vous plaire (d’autant que la fin de la série est désormais en vue).

Mais sinon c’est bel et bien une série zombie pour ado. Ca ne veut pas dire que c’est une « version Disney », les ados d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier, et ils sont plus habitués encore que les générations passées aux contenus violents. Mais, donc, c’est une histoire pour eux.

L’histoire : dix ans après l’apocalypse zombie, eux n’ont pas eu à « survivre ». En effet, ces ados ont grandi à l’abri d’une ville protégée par un pouvoir politique et militaire : « The Pacific Republic ». Deux garçons et deux filles décident pourtant de franchir les murs pour un road movie à pied au milieu des zombies.

Le premier épisode a été révélé le 4 octobre 2020 sur AMC. Les jeunes acteurs sont bons, et à la fin l’intrigue est déjà bien plantée pour une première saison haletante. Encore une fois, ça sera préféré par une public de grands ados.

The Walking Dead : World Beyond (photo par Zach Dilgard / AMC) The Walking Dead : World Beyond (photo par Sarah Shaltz / AMC) The Walking Dead : World Beyond

Il s’agit de la 2e série dérivée du Walking Dead (après « Fear »), et il y aura une seconde (et dernière) saison également constituée de dix épisodes. Initialement « World Beyond » devait être diffusé le 12 avril 2020 mais la production n’avait pas pu être achevée en raison d’une épidémie bien réelle celle-là : le covid-19. The Walking Dead World Beyond a été filée à Richmond (Virginie). En dehors des Etats-Unis elle est diffusée sur Amazon Prime.