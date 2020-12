Manhunt Deadly Games : une série qui revient sur l’un des plus grand fiascos du FBI

Depuis quelques années des séries américaines réalisent en fiction avec un très grand succès les faits-divers ayant marqué l’histoire contemporaine des Etats-Unis. Le procès d’O.J Simpson fut magistral, le tueur de Gianni Versace absolument glaçant, et bien évidemment les fiascos du FBI n’ont pas été oubliés, avec la haletante série racontant la traque d’Unabomber, puis celle sur le siège de Waco au Texas : autant d’histoires dont on connaît déjà la fin mais, pourtant, dont les séries réussissent à faire s’accrocher le spectateur à son siège.

Ainsi, de nouveau les fans de séries policières ne seront pas déçues avec « Manhunt Deadly Games ». En voici l’histoire résumée :

Le 27 juillet 1996, c’est la renaissance d’Atlanta, la capitale du Sud : toute la planète regarde ses jeux olympiques. Durant le concert du soir Richard Jewell, un simple agent de sécurité, découvre un sac à dos abandonné et commence à faire évacuer le site. La bombe explose, projette des clous, tue une personne et en blesse 111 autres. Jewell est le héros national : il fait la Une des médias comme étant celui qui a réussi à faire évacuer des centaines de personnes. Dans les jours suivant, il va pourtant être suspecté par la police, jusqu’à ce que le journal local ne le désigne comme le coupable idéal. Car l’affaire aura aussi constitué une débâcle pour la presse américaine, et une étape importante pour l’histoire du journalisme.

Pendant ce temps-là, le vrai tueur court et pose d’autres bombes : un psychopathe du nom d’Eric Rudolph. Une fois repéré, Rudolph sera traqué pendant cinq ans dans les forêts des Appalaches en Caroline-du-Nord, où il est alors soutenu par les milices locales persuadées qu’il est une sort de Robin-des-Bois résistant au gouvernement fédéral. Le FBI sera humilié au point où c’est finalement un jeune policier local débutant qui arrêtera Eric Rudolph ! Les rebondissements ont été incessants lors de cette histoire 100% américaine, mais on ne va pas tous vous les dévoiler !

La série est brillamment interprétée, réalisée par celui qui avait déjà conçu « Manhunt : Unabomber ». Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire mais pas aux séries, rappelons que depuis sa condamnation Eric Rudolph est justement incarcéré dans la cellule en face de celle de Ted Kaczynski (plus connu sous le nom d’Unabomber).

www.netflix.com/title/81387214