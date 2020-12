Netflix fait revivre le Black Bottom de Ma Rainey

Netflix publie avec brio sa version ciné de la pièce de théâtre « Ma Rainey’s Black Bottom« . Née en 1886 en Géorgie, Gertrude « Ma » Rainey va enregistrer les premiers disques de blues à Chicago. Le film s’y déroule, alors qu’en 1927, la « mère du blues » travaille sur un nouvel album studio. Les sessions d’enregistrements sont alors marquées par des tensions entre l’artiste, son agent, son producteur blanc et ses musiciens, le tout formant une fresque alternant entre l’hilarité et le drame, les deux faces que vivaient au quotidien ces pionniers de la musique noire.

Il ne s’agit pas d’une comédie musicale, mais plutôt d’un huis-clos communautaire, même si bien évidemment la musique est au rendez-vous. Mais c’est à la fois le témoignage historique, et la performance des acteurs qui est à souligner dans ce film emmené par Viola Davis dans le rôle de Ma Rainey, et bien évidemment Chadwick Boseman, époustouflant dans le rôle principal, celui du trompettiste de Ma. Il s’agit du dernier film de Boseman, puisqu’il est décédé d’un cancer le 28 août 2020, et il est ici permis de mesurer toute l’étendue de son talent : une perte inestimable pour le monde du cinéma.

www.netflix.com/title/81100780