Les Sorties Cinéma du mois de Janvier 2021 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA !

C’est le chaos complet au niveau des sorties cinéma : Warner Bros a par exemple décidé de sortir dorénavant ses films simultanément en salle ET en streaming (sur HBO), ce qui va avoir un impact financier colossal !!! Certains films continuent d’être annoncés en sortie en salle, alors qu’ils ont été rachetés par les chaînes de streaming comme Netflix ou Amazon qui ont de leur côté eu du mal à boucler leurs tournages en 2020 pour cause de covid… Voici quelques films encore annoncés en salles en janvier 2021.

Le 1er janvier :

Herself

L’histoire d’une jeune mère, Sandra, qui échappe à son mari violent et entreprend de construire sa propre maison et, ce faisant, reconstruit sa vie et se redécouvre.

Un film de Phyllida Lloyd avec Molly McCann, Clare Dunne.

Le 15 janvier :

Some Kind of Heaven

Derrière les portes d’un pays imaginaire bordé de palmiers, quatre résidents de la plus grande communauté de retraités d’Amérique, The Villages, FL, s’efforcent de trouver réconfort et sens.

Un documentaire de Lance Oppenheim.

Le 22 janvier :

Chaos Walking

Un monde dystopique où il n’y a pas de femmes et où toutes les créatures vivantes peuvent entendre les pensées des autres dans un flot d’images, de mots et de sons appelé « Bruit ».

Un film de Doug Liman avec Mads Mikkelsen, Tom Holland, Daisy Ridley.

Le 22 janvier :

No Man’s Land

Un western moderne inspiré des zones réelles du «no man’s land» le long de la frontière Texas-Mexique. Lors d’une patrouille frontalière père-fils, Jackson tue accidentellement un garçon immigrant mexicain. Lorsque le père de Jackson essaie de prendre le blâme, Jackson fuit le sud à cheval, devenant un gringo « étranger illégal » au Mexique, poursuivi par les Texas Rangers et les fédérés mexicains.

Un film de Conor Allyn avec Frank Grillo, Andie MacDowell.

Le 29 janvier :

Supernova

Sam et Tusker voyagent à travers l’Angleterre dans leur vieux VR pour visiter des amis, de la famille et des lieux de leur passé. Depuis que Tusker a reçu un diagnostic de démence deux ans plus tôt, leur temps passé ensemble est la chose la plus importante qu’ils possèdent.

Un film de Harry Macqueen avec Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter MacQueen.

