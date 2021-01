Critique de la nouvelle série « Lupin » (avec Omar Sy) diffusée par Netflix

Voici une nouvelle adaptation d’Arsène Lupin, qui est à l’origine un personnage de roman inventé par Maurice Leblanc, « Arsène Lupin, gentleman cambrioleur » dans la France (et singulièrement la Normandie) des Années Folles.

Dans cette série « Lupin », le comédien Omar Sy interprète « Assane Diop », un Parisien du XXIe siècle qui s’inspire d’Arsène Lupin. Le scénario est très rythmé, parfois un peu trop, ça se laisse regarder car Omar Sy est un bon comédien, mais on a un peu parfois l’impression que ça n’a « ni queue ni tête ». Il y a certes un scénario, mais c’est un peu lourdement raconté, avec des seconds rôles qui sont en fait des figurants.

De nombreux nanars français des années 1970 débutaient leur première scène par un plan large sur la Tour Eiffel. Leurs réalisateurs pensaient ainsi avoir plus de chances d’exporter leurs œuvres quand les producteurs internationaux jetteraient un œil rapidement sur les premières secondes de la chose.

Avec Lupin, c’est beaucoup mieux filmé, et en plus de la Tour Eiffel il y a même la pyramide du Louvre et d’autres vues extrêmement belles sur Paris dans le premier épisode. Mais bon… on attendait quand même autre chose de la part de Netflix qui a réussi à avoir des succès internationaux hors des Etats-Unis, avec par exemple La Casa de Papel (Espagne), Kingdom (Corée du Sud), Undercover (Belge) etc… Après le désastreux « La Révolution », on attend vraiment que la chaîne de VàD diffuse de meilleures séries françaises (même si c’est Gaumont qui a produit celle-ci). D’autant qu’il y a de la demande à l’international : « Lupin » a réussi a entrer dans le « Top10 » de Netflix aux Etats-Unis (ça valait donc le coup d’y mettre la Tour Eiffel et le Louvre !).

Autre point négatif : si l’anarchiste Arsène Lupin, celui du roman, volait aux riches d’une manière se voulant alors « morale » et romantique, il apparaît tout de même pour le moins incongru de dépeindre comme moral au XXIème siècle un vol dans un musée. Et c’est même l’élément central et déconcertant de cette série.

Lupin est sorti le 8 janvier, et comprend 10 épisodes de 45 minutes.

www.netflix.com/title/80994082

