My French Film Festival : regardez et appréciez vingt nouveaux films français en ligne, lors de cette édition 2021 !

Alors voici un festival qui n’a pas eu à se « dématérialiser » en raison de la pandémie de covid : My French Film Festival s’est toujours déroulé en ligne, et en 2021 c’est sa onzième édition à laquelle vous êtes conviés.

Son but est de permettre aux internautes du monde entier de partager leur amour du cinéma français. Le festival revient du 15 janvier au 15 février avec dix longs-métrages et dix courts-métrages en compétition, et vous pouvez voter pour votre préféré. Les films sont diffusés sur le site myFrenchFilmFestival.com mais aussi sur près d’une soixantaine d’autres plateformes partenaires, selon les territoires, dont l’app Apple TV. Un long métrage coûte 1,99€ à la location, ou 7,99€ pour le pack qui donne accès à tous les films.

Le site du festival : www.MyFrenchFilmFestival.com

Les plateformes partenaires sont ici : www.unifrance.org/file-ufi/myfff/2021/map-partner-2021.jpg

