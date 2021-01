Donald Trump lève l’interdiction de vol depuis l’Europe, mais Joe Biden va la rétablir

Des décisions contradictoires viennent d’être proclamées au sujet des voyages en avion entre les Etats-Unis et l’Europe par l’actuel président et son successeur. Les liaisons aériennes sont interdites depuis le mois de mars 2020 (exceptés pour les « voyages essentiels »).

Après avoir annoncé la semaine dernière qu’un test PCR serait exigé à partir du 26 janvier 2021 pour les personnes prenant l’avion à destination des Etats-Unis, ce lundi la Maison-Blanche vient d’annoncer la fin du « travel ban » : l’interdiction de voyage depuis l’Europe (y compris UK et Irlande) et le Brésil, et ce également à partir du 26 janvier. En fait, on apprend en même temps que les deux décrets (test PCR et autorisation de voyager) étaient liés.

Problème, Donald Trump ne sera plus président des Etats-Unis à partir de mercredi 20 janvier à midi, et son successeur a fait campagne notamment en faveur d’un durcissement des mesures anti-covid. Suite à cette annonce de la Maison-Blanche, et parce que la transition présidentielle est loin d’être amicale, les mass médias américains comme CNN ou encore le New-York Times ont donc contacté l’équipe de Joe Biden qui ne semble pas vraiment d’accord avec la levée des restrictions aériennes.

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19.

