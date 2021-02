Le Miami Film Festival revient en mars, avec plusieurs films français

Version hybride cette année, moitié virtuelle, moitié en salles, pour le 38e festival international du film de Miami qui se déroule du 5 au 14 mars et présente une centaine d’œuvres récentes. Voici quelques films, et vous pourrez découvrir le programme complet sur : www.miamifilmfestival.com

Le 5 mars à 19h :

Ludi

Le film projeté en soirée d’ouverture, le 5 mars à 19h sera une première mondiale, en présence du réalisateur Edson Jean, racontant l’histoire d’une infirmière travailleuse, épuisée et poursuivant sous pression financière le rêve américain dans le quartier Little Haiti de Miami, de plus en plus désespérée d’envoyer de l’argent à sa famille en Haïti.

SILVERSPOT CINEMA

300 SE 3rd St #100, Miami, FL 33131

Le 5 mars à 21h45

The Human Voice

Le réalisateur espagnol Pedro Almodovar recevra un prix, et il sera diffusé en même temps la version en anglais de sa version de La Voix Humaine, qui met en scène une femme regardant le temps passer près des valises que son ex a laissé là, en attendant qu’il vienne les récupérer… ce qui n’arrive pas. C’est Tilda Swinton qui tient le seul rôle du film.

SILVERSPOT CINEMA

Le 13 février à 19h

Birthright

Le réalisateur miamien Jayme Kaye Gershen a suivi les musiciens du groupe électro-pop Afrobeta (également de Miami), alors qu’ils étaient invités à se produire à La Havane, Cuba. Le désir du duo de visiter la patrie de leurs parents déclenche un voyage surréaliste vers leurs origines, leurs identités et ce que signifie vraiment être cubain.

SILVERSPOT CINEMA

ET DES FILMS FRANCAIS :

Le 10 mars à 20h :

Cigare au miel (Honey Cigar)

Paris, 1993. Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère bourgeoise et laïque. Lorsqu’elle rencontre et est fortement attirée par Julien, un jeune homme fringant, elle se rend compte pour la première fois à quel point les règles lourdes de sa famille patriarcale affectent son intimité.

Un film franco-belge de Kamir Aïnouz avec Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem.

SILVERSPOT CINEMA

Le 11 mars à 12h (virtuel) :

Love Bug

Guillaume, informaticien dans la trentaine, n’a jamais réussi à surmonter sa timidité pathologique avec les filles. En désespoir de cause, il consulte un coach de séduction, mais le parcours s’avère être une arnaque. Humilié de trop nombreuses fois, Guillaume passe derrière son écran d’ordinateur pour se venger.

Un film de Cédric Prévost avec Guillaume Delvingt, Louka Meliava, Garance Mazureck.

Le 14 mars à 15h30

Un triomphe (The Big Hit)

Etienne, acteur souvent au chômage mais attachant, dirige un atelier de théâtre dans une prison, où il réunit une improbable troupe de prisonniers pour mettre en scène la célèbre pièce de Samuel Beckett En attendant Godot.

Un film d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad, Marina Hands.

SILVERSPOT CINEMA

PUBLICITE :