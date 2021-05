Les nouvelles séries et saisons Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ aux USA en Juin 2021

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Juin 2021 aux Etats-Unis (la liste sera allongée à mesure que des nouvelles productions seront portées à notre connaissance).

AMAZON PRIME

Amazon n’a pas encore dévoilé ses nouveautés.

APPLE TV+

Le 4 juin :

Lisey’s Story

Lisey’s Story est une série mini-série d’horreur basée sur le roman de 2006 de Stephen King : Une veuve devient l’objet d’un dangereux harceleur, obsédé par le travail de son mari. C’est avec Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen.

Le 11 juin :

Home After Dark (saison 2)

Dix nouveaux épisodes de cette série avec Brooklynn Prince inspirée par l’histoire du jeune journaliste d’investigation Hilde Lysiak.

Le 25 juin :

Central Park (Saison 2)

Central Park est une série télévisée d’animation musicale pour adultes, qui s’articule autour d’une famille vivant à Central Park qui doit sauver le parc d’une promotrice immobilière qui cherche à y mettre des immeubles.

Le 25 juin :

Fathom

Il s’agit d’un documentaire avec le Dr. Ellen Garland et le Dr. Michelle Fournet qui étudient les chants des baleines à bosse et leur communication sociale.

DISNEY+

Le 4 juin :

Raya And The Last Dragon

Déjà sorti en avant-première sur Disney+, Raya intègre désormais le catalogue « normal ».

Le 9 juin :

Loki – Episode 1

Loki est une divinité et un super-vilain évoluant dans l’univers Marvel.

Le 18 juin :

Luca

Disney et Pixar ont placé l’histoire de ce film dans une jolie ville de la riviera italienne. Tout irait bien pour Luca et son meilleur ami, si sous la surface de la mer l n’y avait pas un certain nombre de monstres….

NETFLIX

Le 2 juin :

Carnaval

Voici une nouvelle comédienne brésilienne, avec une influenceuse qui emmène ses amies au carnaval !

Le 3 juin :

Dancing Queens

C’est suédois, ça n’a pas de lien avec le groupe Abba, mais c’est l’histoire d’une jeune femme de 23 ans, qui devient danseuse dans un club de drag-queens.

Le 3 juin :

Summertime (saison 2)

Voici une romance estivale d’adolescents italiens dont la première saison a atterri sur Netflix en avril dernier.

Le 4 juin :

Sweet & Sour

L’histoire de ce film sud-coréen porte sur les relations et comment celles-ci affectent la vie, en l’occurence celle d’un couple amoureux qui se sépare en raison d’une affectation professionnelle.

Le 4 juin :

Sweet Tooth (saison 1)

Sweet Tooth est une adaptation en série par Netflix de l’une des meilleures bandes dessinées de DC avec Robert Downey Jr en tant que producteur exécutif. Ca se passe dans un monde post-apocalyptique, où un jeune garçon mi-humain mi-cerf est à la recherche d’une nouvelle vie.

Le 9 juin :

Awake

Lucius Hoyos, Gina Rodriguez et Arianna Greenblatt sont les têtes d’affiche de ce nouveau thriller sur un monde où personne ne peut dormir et où les appareils électroniques ne peuvent plus être utilisés.

Le 18 juin :

Elite (saison 4)

C’est la suite de cette série à l’intérieur d’une école d’élite espagnole.

Le 30 juin :

America: The Motion Picture

Un regard follement ironique sur la Révolution américaine, avec un George Washington passionné et maniant une tronçonneuse, qui rassemble une équipe pour affronter Benedict Arnold et le roi James.

Date indéterminée :

Too Hot To Handle (saison 2)

Des célibataires se rencontrent dans un paradis tropical.

Date indéterminée :

Record of Ragnarok / Shuumatsu no Valkyrie

Voici une série « anime » japonaise qui a l’air d’être attendue par les fans !

