Expos, concerts, fêtes et festivals à Miami et en Floride durant le mois de Juin 2021

Voici une sélection d’événements à Miami et en sud Floride pour le mois de Juin 2021. Bien entendu, comme il convient de le faire depuis un an : vérifiez que les événement annoncés sont bien maintenus. Et, si vous vous y rendez, respectez les consignes de sécurité émises par les villes et comtés afin de limiter la propagation des virus.

Concerts en Floride en juin :

– The Allman Betts Band : ils seront les 1er et 2 juin à Key West, le 4 à Clearwater, et le 5 au Hard Rock Live d’Orlando.Ils sont trois fils de trois membres fondateurs des Allman Brothers. Ils jouent leurs chansons à eux, avec celles de leurs parents, toujours avec cet état d’esprit qui a façonné le rock du sud des Etats-Unis.

– Brian Fallon sera le 3 juin au Revolution Live de Fort Lauderdale, puis le 4 au Ritz Ybor de Tampa.

– Black Eyed Peas sera le 11 juin au Bayfront Park de Miami.

– Arturo Sandoval : le trompettiste jazz cubain va par ses concerts des 5 et 6 juin sonner les premières notes de la liberté (musicale) retrouvée à Miami. C’est à ne pas manquer,au North Beach Bandshell.

– Alabama se produit le 11 juin à Estero.

– David Archuleta sera le 12 juin au Amaturo Theater de Fort Lauderdale.

– Les Atlantic City Boys chantent le 19 juin au Aventura Arts & Cultural Center.

– Les métalleux sont en tournée des stades : Mötley Crüe, Def Leppard, Joan Jett and The Blackhearts jouent le 26 au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, puis le 27 au Camping World Stadium d’Orlando.

– The Black Crowes envahiront le 26 juin la scène du Perfect Vodka Amphitheatre de West Palm Beach.

– Big Freedia & The Soul Rebels vont faire danser Miami le 26 juin au North Beach Bandshell.

Du 11 au 27 juin :

“Annie”

Et c’est à priori la première comédie musicale depuis la réouverture des spectacles : la petite orpheline Annie est amenée depuis le Ne-York des années 1930 vers la lumière de ce mois de juin à Miami, par la Area Stage Company chaque vendredi, samedi et dimanche. C’est annoncé comme un spectacle familial au

Black Box Theatre

5701 Sunset Dr, South Miami, FL

www.areastage.org/ annie

Jusqu’au 21 novembre :

Dalton Gata: The Way We’ll Be

Le peintre (né à Cuba et résidant à Porto-Rico) Dalton Gate va avoir sa première po solo à l’ICA : une plongée dans un monde symbolique où les relations humaines sont réimaginées. Si vous vous êtes habitués aux masques pendant la pandémie…. vous allez être servis (même si ceux-ci sont très différents) !

ICA : 61 NE 41st Street – Miami, FL 33137

www.icamiami.org/ exhibition/dalton-gata/

Du 4 au 6 juin :

Gulf Coast Jam

Le festival va de nouveau pulvériser les tympans à Panama City Beach, avec la présence du 4 au 6 juin de Lynyrd Skynyrd, Brad Paisley, Luke Brian, Brothers Osborne et bien d’autres.

www.gulfcoastjam.com

Jusqu’au 12 juin :

Expo Ajarb Bernard Ategwa

Et le nom de cette exposition c’est « Les douces fleurs de Douala » une sélection d’œuvres contemporaines de l’ratite camerounais Ajarb Bernard Ategwa (né en 1988). , whose works deal with portrait formats and draws on subjects from neighborhood photographic studios. Ca se passe à la :

Fredric Snitzer Gallery

www.snitzer.com/ajarb- bernard-ategwa-sweet-flowers

Chaque 2e et 4 vendredi du mois :

Night Market At Dania Pointe

Si vous ne connaissez pas encore le complexe de Dania Pointe, près de l’I95, c’est peut-être l’occasion : deux fois par mois un bazar s’y tient, avec des musiciens, artisans et fermiers, sous des tentes espacées pour favoriser la distanciation sociale. C’est gratuit, de 17h à 21h.

150 North Pointe Drive – Dania Beach, FL 33004

www. nightmarketatdaniapointe.com/

Le 2e samedi du mois :

B Safe Beach Cleanup

Il y a désormais des groupes de bénévoles nettoyant les plages un peu partout en Floride. A Lauderdale par exemple il y en a un à de 8h à 9h30 au :

B Ocean – 1140 Seabreeze Blvd – Ft. Lauderdale, FL 33316

www.eventbrite.com/e/ b-ocean-resort-b-safe-beach- cleanup-tickets-110233172386

Du 2 au 6 juin :

Key West Pride

La célébration LGBT est de retour sur l’île.

www.gaykeywestfl.com/ pride/

Les 5 et 6 juin :

Coralpalooza 2021

Le plus grand événement mondial de restauration de corail, organisée à Key Largo par la Coral Restoration Foundation

www.coralrestoration. org/coralpalooza-dive-day-2021

Du 23 au 27 juin :

Mango Fest Key West

Bon comme son nom l’indique, c’est pas compliqué à décrire : tout ce qui concerne la mangue sera au rendez-vous avec village de vendeurs sur Bayview park, cocktails, concours de cuisine, de photo, de poésie etc…

www.mangofestkeywest.com/

Le 5 juin :

Palm Beach Pride Market

Pas de parade cette année, mais un marché « pride » de 8h à 13h au :

Bryant Park, 201 North Dixie Highway, Lake Worth, FL 33460

www.compassglcc.com/ community-and-events/pride- market/

Du 4 au 20 juin :

Mel Schwartz Sleeps With Mae West

Il s’agit d’une « comédie avec de la musique », largement iconoclaste, sur l’identité sexuelle. L’histoire : en 1986 à Miami Beach un homme est stupéfait de découvrir que sa belle jeune petite amie des cinq dernières années était non seulement un homme, mais aussi l’enfant perdu depuis longtemps de son bon copain Milty. C’est interdit aux moins de 17 ans.

www. melschwartzsleepswithmaewest. com

Les 5 et 6 juin :

Savor SoFlo Festival

C’est le premier festival du genre, avec un village de dégustations sur le broadwalk face à la plage de Hollywood. Ca dure de 13h à 16h et le billet d’entrée à 75$ donne donc droit à plein de dégustations de mets et de vins délicieux !

911 N Broadwalk – Hollywood, FL 33019

https://savorsoflo.com

Les 11 et 12 juin :

Forbidden Kingdom Orlando

C’est de la « base music » (variété de dance music).

Du 11 au 13 juin :

Cocoa Beach Pirate Festival

La petite ville au sud de Canaveral est envahie de pirates, avec des attractions pour tous les âges, et beaucoup de déguisements !

www. cocoabeachpiratefest.com

Le 19 juin :

Stonewall Pride

C’est la grande gay pride de Wilton Manors (près de Fort Lauderdale), avec parade et plus de 35000 spectateurs. Fête à partir de 15h et parade à 19h.

www.stonewallpride. lgbt

Du 25 au 27 juin :

West Palm Beach Boat Show

C’est celui de l’été, qui se déroule aux

South Florida Fairgrounds

www.southflaboatshow. com

Le 26 juin :

Everglades City Independence Day Celebration

La fête nationale est toujours célébrée avec un peu d’avance dans la plus paumée (mais pas la moins intéressante) de villes des Everglades !

Parade à 10h30, feu d’artifice à 21h, et le reste du temps profitez des croisières dans les 10000 Islands en bateau ou kayak, et des tikis bars !

www.paradisecoast.com/ event/everglades-city- independence-day-celebration/ 6974

