Pour vos luminaires à Miami et Pompano Beach : The Light Switch

Philippe et Gisèle Bartolomucci sont à la tête de The Light Switch depuis 2016, une entreprise spécialisée dans les éclairages et les réparations de lampes. Nous avions déjà écrit cet article sur eux, mais voici que la société se démultiplie, puisqu’après avoir ouvert un deuxième magasin à Pompano Beach en 2020, The Light Switch va en fin de cette année arriver également au sud de Miami, mais aussi sur la côte ouest de Floride. “Nous souhaitons être un peu plus proches de notre clientèle”, explique Philippe, “parce que certains sont obligés de venir de loin afin de déposer leurs lampes, comme il n’y a pas quasiment personne à faire ce métier dans la région.”

Ils peuvent bien entendu réparer vos luminaires où que vous soyez aux Etats-Unis : il suffit de leur envoyer. De même pour changer les prises de luminaires européens, vous trouver les pièces et abat-jours qui correspondent : tout est possible ! Philippe est aussi spécialiste des créations d’éclairages pour restaurants et commerces.

The Light Switch :

– MIAMI : 2178 NE 123rd St Tél : (305) 895-0264

– POMPANO : 741,b S Dixie Hwy E Tél : (754) 205-6904

www.lightswitchmiami.com