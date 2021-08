New-York : notre Guide de voyage gratuit et complet

Découvrez notre guide de voyage sur New-York, avec plus de 50 pages, 19 vidéos et des milliers de photos. Le Courrier des Amériques, c’est comme d’habitude le moyen de découvrir l’Amérique, qui vous est présentée par les francophones qui vivent aux Etats-Unis.

De Manhattan à Brooklyn, de Broadway à Times Square, vous trouverez toutes les explications pour passer 5, 7, 12 jours à New-York, que voir, que faire dans les quartiers, les musées, les visites, les attractions, les plus beaux parcs, les incontournables, les meilleurs moments pour y aller etc… Bienvenue dans « la grosse pomme » !

Vous trouverez ici le menu de notre guide de voyage à New-York :

NOTRE GUIDE DE VOYAGE A NEW-YORK EN VIDEO :

Nos 19 vidéos sur New-York sont insérées dans nos articles sur ce site, mais si vous avez besoin d’un aperçu plus rapide et vous contenez des vidéos (alors vous manquerez plein de détails et nos milliers de belles photos) mais en tout cas vous pourrez trouvez nos vidéos sur New-York directement sur Youtube :

CLIQUEZ ICI POUR VOIR NOTRE PLAYLIST « NEW-YORK » SUR YOUTUBE

La vidéo intitulée « Visiter New-York » qui dure 77 minutes est notre vidéo de présentation générale (si vous voulez un aperçu global, vous pouvez vous contenter de celle-ci. Dans la description sur Youtube vous pourrez voir ses chapitres et ainsi voir ce qui vous intéresse.

