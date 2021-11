Piaf ! Le Spectacle arrive à Miami en janvier 2022 : à ne pas manquer !

Avec un million de billets vendus dans plus de 50 pays, y compris un passage acclamé par la critique au Carnegie Hall de New-York, PIAF! LE SHOW nous offre depuis 2015 une célébration musicale de la vie et de la musique de la légendaire chanteuse française Edith Piaf. Le spectacle raconte l’histoire de la Parisienne à travers ses chansons inoubliables, complétées par une tapisserie visuelle de photographies et d’images inédites de Paris au milieu des années 1900.

PIAF ! LE SPECTACLE A MIAMI Dimanche 16 janvier 2022 à 20h au Adrienne Arsht Center for the Performing Arts 1300 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 Billets à 35$, 45$, 59$, 79$ en vente ici (305) 949-6722 PLUS D’INFOS ICI

« Anne Carrere peut miraculeusement raviver l’esprit de Piaf » – The New York Times

Le bijou de cette comédie musicale, c’est Anne Carrere, une jeune interprète française saluée comme « l’héritière musicale légitime d’Edith Piaf ».

Née à Toulon, très jeune Anne Carrère est déjà une artiste en herbe. Plus tard, elle se met à la danse et s’essaye à tout : Classique, Jazz, Break Dance. Puis viennent le solfège, la flûte traversière et le piano. Jeune fille sensible et énergique au caractère déterminé, elle multiplie les cours et les concours, les rencontres et les formations, tout en continuant ses études. Pendant 2 ans, elle apprend le Jazz vocal, les nuances et la maitrise de la voix à Salon-de-Provence. Anne écrit, elle crée, elle innove tout le temps, ne tient pas en place. C’est une artiste complète, qui invente et réinvente sa passion à chaque fois qu’elle monte sur scène. Amoureuse de la grande chanson française, elle participe en 2014 au casting de Paris ! Le Spectacle. Subjugué par la puissance de sa voix et son charisme, Gil Marsalla, le producteur et metteur en scène lui donne immédiatement le rôle d’Edith dans « Piaf ! Le Spectacle ». L’aventure peut alors commencer…

« Anne Carrere excelle. Incarnant à la perfection jusqu’à pousser la larme à l’œil sur un déchirant Hymne à l’amour. » — Nice-Matin