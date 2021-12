La Chouette des terriers : elle égaye les pelouses de Floride

La Chouette des terriers (Burrowing owl) existe un peu partout aux Etats-Unis et dans les provinces canadiennes de Saskatchewan et Alberta. Mais celle de Floride est la plus petite (22,9cm maximum) ce qui l’aide (avec son plumage camouflage) à se dissimuler dans le paysage. La Chouette des terriers est une espèce classée « menacée » en Floride depuis 2017.

Elle a proportionnellement les pattes plus longues que les autres chouettes, afin de pouvoir faire la vigie dans les hautes herbe ou depuis les trous qu’elle creuse ; sa tête agissant comme une tourelle rotative munie de deux grands yeux jaunes comme son bec, qui scanne en permanence le paysage. On la trouve dans la prairie, mais aussi sur des pelouses en zone urbaine y compris dans les grandes agglos comme celle de Miami.

Elles n’apprécient pas la proximité des arbres. Si vous en voyez s’installer, il faut absolument les protéger. Cette chouette est mignonne, et se cache dans son terrier à l’approche des humains, mais elle est moins aimable avec tout ce qui est plus petit qu’elle : sauterelles, grillons, coléoptères, souris ou encore oiseaux, grenouilles et serpents. Elle place même des déjections animales devant son terrier afin d’attirer des proies.

Voir aussi : www.myfwc.com/wildlifehabitats/profiles/birds/owls/burrowing-owl/

