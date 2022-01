Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Février 2022

Une expo d’art à Miami ? Une comédie musicale à West Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Février 2022 !

Piaf, le Spectacle, décalé à février

Piaf ! Le Spectacle arrive à Miami en février 2022 : à ne pas manquer !

Le fameux spectacle (un succès mondial) qui devait se jouer au Arsht Center de Miami en janvier a été décalé au 20 février à 20h30.

www.arshtcenter.org/ mobile/calendar/?srcid=7392&

Jusqu’au 13 février :

Impressionnisme américain au Lowe Museum

Ce bon musée de Miami a programmé cet hiver deux expos sur le sujet : l’une baptisée « les trésors de la Daywood Collection » et l’autre consacrée spécialement à Gari Melchers (1860-1932)

www.lowe.miami.edu/ exhibitions/current-upcoming/ index.html

Jusqu’au 12 février :

Expo Jeremy Olson

Dans sa première expo solo dans cette galerie, le peintre américain explore l’océan comme un infini, mais aussi comme un espace d’anxiété.

Mindy Solomon Gallery

848 NW 22 Street – Miami, FL 33127

www.mindysolomon.com/ exhibition/jeremy-olson- transient-waters-apocryphal- shore/

Du 4 au 27 février :

Beyond Monet Miami

Expo en immersion comme ce fut le cas pour les expos Van Gogh l’an passé.

ICE PALACE STUDIOS

59 NW 14th Street – Miami, FL 33136

www.tickets.miamimonet. com/event/miamimonet-com

Jusqu’au 20 février :

Expo « Hello Gorgeous »

Tout ce qu’il est permis d’apprendre sur la chanteuse, actrice, directrice et productrice Barbra Streisand.

JEWISH MUSEUM OF FLORIDA-FIU

301 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.jmof.fiu.edu/ exhibitions-events/ exhibitions/hello-gorgeous/ index.html

Jusqu’au 20 février :

Festival of Lights

Une présentation de menorahs provenant de la collection de Rabbi Howard Berman, dont certains ont plus de 20 siècles.

JEWISH MUSEUM OF FLORIDA-FIU

301 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.jmof.fiu.edu/ exhibitions-events/ exhibitions/festival-of- lights/index.html

Du 31 janv au 6 fév :

The Art Of Dr. Seuss Exhibit

Plus de cinquante originaux du Dr Seuss sont exposés (et en vente) la

Bellagio International Gallery

806 East Las Olas Blvd. – Fort Lauderdale, FL 33301

www. bellagiointernationalgallery. com/the-art-of-dr-seuss.php

En février :

Tryst Cabaret

Amour, burlesque et érotisme pour ces spectacles au magnifique

Faena Theater

3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/tryst-cabaret

Du 3 au 5 février :

A Streetcar Named Desire

C’est la version qui vous est proposée par le Florida Grand Opera qui passe au :

Broward Center :

201 SW 5th Ave – Fort Lauderdale, FL 33312

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 2104

Du 4 au 6 février :

Fort Lauderdale Home Design And Remodeling Show

Si vous voulez tout changer dans votre maison (ou celles des autres), c’est par ici :

Broward County Convention Center

1950 Eisenhower Blvd – Fort Lauderdale, FL 33316

www.homeshows.net

Le 5 février :

Fort Lauderdale Beer, Wine & Spirits Festival

Venez tester durant plusieurs heures les produits mentionnés ci-dessus, au :

32 East Las Olas Boulevard, c/o Fort Lauderdale – Fort Lauderdale, FL 33312

www.floridafests.com/fl- fest?web=1&wdLOR=c5F5EE4AF- FE59-4234-B03E-DCC12004D3AC

Le 5 février :

Harlem Renaissance Project

Concert gratuit à 19h30 dans le cadre de Miami Beach Live projeté en extérieur et explorant le début du mouvement culturel dans le Harlem du début du XXe siècle.

NEW WORLD SYMPHONY

Soundscape Park

500 17th St. – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/wallcast- concert-victory-stride/

Les 5 et 6 février :

Wigwood Miami

Fête annuelle queer à Wynwood.

www.instagram.com/ wigwoodmiami/

Le 6 février :

Fly with Miso

Le superbe MISO (Miami Symphony Orchestra) vous embarque pour un voyage passant par Londres, Paris, Rome, Prague, Budapest, Athènes et Berlin.

ADRIENNE ARSHT

11300 NE 2nd Ave. – Miami Shores, FL 33161

www.arshtcenter.org/ en/Tickets/Calendar/2021-2022- Season/Miami-Symphony- Orchestra/Fly-With-MISO/

Le 9 février :

Chuchito Valdes, Jazz Pianist – 88 Keys Of Latin Jazz

La Gold Coast Jazz Society propose une soirée à 19h45 au : Broward Center for the Performing Arts, Amaturo Theater, 201 SW 5th Ave. – Fort Lauderdale

www.goldcoastjazz.org/ concerts-events/gold-coast- jazz-concert-series/chuchito- valdes-88-keys-of-latin-jazz. html

Du 11 au 27 février :

Ballet : Le Lac des Cygnes

Le Miami City Ballet va danser dans les trois comtés du sud :

– Miami (Arsht Center) : du 11 au 13 février.

– West Palm Beach (Kravis Center) : les 19 et 20 février.

– Fort Lauderdale (Broward Center) : les 26 et 27 février.

www.miamicityballet. org/swan

Les 11 et 12 février :

MTT and Beethoven’s Eroica

Musiques classique durant deux jours par la :

NEW WORLD SYMPHONY

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/mtt-and- beethoven-s-eroica/

Le 14 février :

Valentine’s Day Concert

Musique et clair de lune au programme pour cette soirée en compagnie de l’artiste Keba, originaire de Trinidad, à 19h au :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Ave. – Miami, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/valentines-day-concert- miami/

Le 16 février :

Larry Carlton Farewell Tour

Le guitariste (qui a joué pour entre autres pour Michael Jackson, Sammy Davis Jr., Herb Alpert, Quincy Jones, Bobby Bland, Dolly Parton, Linda Ronstadt) fait ses adieux à 20h au

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/ events#/events?event_id=45482

Du 17 au 20 février :

When Monica Met Hillary

Est-ce que vous connaissez vraiment toute l’histoire ? Et si elles se rencontraient trois décennies après le scandale ? En tout cas dans cette version théâtrale… les hommes n’ont pas leur mot à dire !

COLONY THEATRE

1040 Lincoln Road – Miami Beach, FL 33139

www.miaminewdrama.org/ show/when-monica-met-hillary/

Du 17 au 21 février :

Art Wynwood

Depuis 2012 durant le President’s Day Weekend vous pouvez assister à Art Wynwood, avec 180 artistes en provenance de 60 galeries internationales. L’expo se concentre sur les émergeants et les milieu de carrière.

Biscayne Bay & 14th Street – Miami, FL 33132

www.artwynwood.com

Du 17 au 22 février :

The Palm Beach Show

Bijoux, art et antiquités

Palm Beach County Convention Center

650 Okeechobee Boulevard, West Palm Beach, FL

www.palmbeachshow.com

Du 18 au 20 février :

Clarinet Visions

Des clarinettistes réputés comme Andreas Ottensamer, Anthony McGill, Jörg Widmann, Martin Fröst, Laura Ardan ou Andrew Marriner avec des performances et un concert final à la :

NEW WORLD SYMPHONY

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu

Le 18 février :

Honky Tonk Heartbreak

Key West Burlesque offre sa contribution au classique « country-and-western songbook » avec des histoires, des chansons… et du striptease !

Key West Theater, 512 Eaton St.

www.thekeywesttheater.com/e/?event=406559/e/?event=409467

Les 19 et 20 février :

Artigras

Près de 300 artistes seront présents au :

North County District Park

5101 117th Court North, Palm Beach Gardens

www.artigras.org

Les 19 et 20 février :

Naples National Art Show

L’un des plus importants shows d’art annuels de Naples.

Cambier Park

8th St South and Cambier Park – Naples, FL 34102

www.naplesart.org/events/ naples-national-show/

Le 22 février :

Paul Anka Sings Sinatra

Une nouvelle soirée inoubliable en perspective à :

Au-Rene Theater

201 SW Fifth Ave – Fort Lauderdale , FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/paul-anka-2022

Du 24 au 27 février :

South Beach Wine & Food Festival

Le grand festival culinaire organisé à Miami Beach par le Food Network & Cooking Channel est un événement majeur du mois dans la Magic City ! Ce sera la 20e édition et plus de 30 000 spectateurs sont attendus autour de 300 chefs réputés et des dizaines d’événements !

Miami Beach, FL 33139

www.sobewff.org

Du 24 au 27 février :

Miami Beach Live

Durant le Wine & Food Festival il y aura des évés live, avec par exemple Pharrell Williams, Al Roker, Jet Tila, Dwyane Wade…

www.sobewff.org

Les 25 et 26 février :

Alvin Ailey American Dance Theater

L’énergie passionnante de cette troupe n’est jamais démentie, entre autres avec le chef d’œuvre d’Alvin Ailey : Revelations.

ADRIENNE ARSHT

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ en/Tickets/Calendar/2021-2022- Season/Masterworks-Dance/ Alvin-Ailey/

Le 26 février :

Broadway and Beyond

C’est le gala du trente-quatrième anniversaire de la New World Symphony qui ce déroulera sur ce thème de Broadway and Beyond, notamment en présence de Leslie Odom, Jr.

NEW WORLD SYMPHONY

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.nws.edu/events- tickets/concerts/nws-34th- anniversary-gala-broadway-and- beyond/

Le 26 février :

Secret Garden Tour Of Fort Lauderdale

Visiter de beaux jardins privés à Fort Lauderdale,. C’est organisé par le Fort Lauderdale Garden Club.

www.flgc.org

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Le 1er février :

An American in Paris

Les mélodies de Gershwin entraînent Jerry Mulligan à Paris dans cette fameuse comédie musicale !

Le 4 février :

Tango Fire

Direction Buenos Aires pour un voyage sensuel !

Le 6 février :

Orpheus Chamber Orchestra with Branford Marsalis

Un programme éclectique pour une belle soirée !

Du 8 au 13 février :

Cats

Le Kravis accueille cette fois l’une des plus célèbre comédie musicale de Broadway.

Le 16 février :

Paul Anka

Il est en tournée dans la région.

Les 19 et 20 février :

Le Lac des Cygnes par Miami City Ballet

Une magie absolue, comme toujours !

Du 25 ou 27 février

L’élixir d’amour de Donizetti

Et c’est le Palm Beach Opera qui vient vous le présenter !

Le 28 février

Academy of St Martin in the Fields

Joshua Bell au violon et à la direction pour du Rossini, du Dvořák…

