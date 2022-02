Spring Break 2022 aux USA : un mois de fêtes et de dance music à Miami (Floride) et ailleurs !

SPRING BREAK : ATTENTION

Il n’y a presque plus de mesures contre la covid-19 en place dans le sud des Etats-Unis (Floride ou Texas…), mais il convient tout de même de faire attention, après deux ans de vagues de Covid-19, d’une part il pourrait y avoir d’autres vagues plus létales que « Omicron » à arriver, et en conséquence les festivals pourraient éventuellement être encadrés ou annulés. Début février, en tout cas, des rassemblements étaient bien prévus pour ce Spring break 2022.

Le mois de mars est traditionnellement celui de Spring Break aux Etats-Unis. Comme chaque année, des millions d’étudiants prendront la route du sud durant ces vacances pour participer à des fêtes gigantesques sous le soleil du sud. La Floride – et tout particulièrement Miami et Fort Lauderdale – sont des destinations privilégiées… et les festivités cette année s’annoncent une fois de plus explosives ! Cette année 2022 Spring Break est étalé entre le 27 février et le 10 avril (donc, comme d’habitude, ce sera pour la plupart des étudiants durant le mois de mars).

Spring Break en dehors des USA…

La célèbre station balnéaire de Cancun au Mexique est une destination réputée pour Spring Break, mais il y a aussi Freeport (malheureusement touché par un ouragan en 2018) et Nassau aux Bahamas ou encore Punta Cana en République Dominicaine.

Néanmoins, la plupart des étudiants américains restent « au pays ». Ils sont nombreux à la Nouvelle-Orléans bien entendu, qui ne manque pas une occasion de faire la fête, mais… qui n’a pas de plage ! Il y a aussi la South Padre Island au Texas, près de la frontière mexicaine, où il y a beaucoup d’ambiance… www.sopadre.com

Ou encore en Arizona au Lake Havasu… www.golakehavasu.com

Mais la Floride reste tout de même la destination numéro 1, il faut bien l’avouer !

Beach Bash Music Fests

C’est l’une des animations de Spring Break, qui amène des soirées musicales sur les plages de South Padre Island, Panama City Beach, Daytona Beach, Destin et Freeport (Bahamas).

www.beachbashmusicfest.com

Attention si vos enfants prennent la route (ou l’avion), à ne les laisser partir qu’en étant certain qu’ils respecteront les mesures de sécurité élémentaires. Les jeunes Américains savent ce qu’il ne faut pas faire, où il ne faut pas aller et qui il ne faut pas fréquenter. Ce n’est pas forcément le cas des jeunes européens ou canadiens. Accidents de voitures, bagarres parfois mortelles, overdoses de drogues et d’alcool, et mauvaises rencontres arrivent régulièrement.

La Floride, capitale du Spring Break

Ces exodes « estudiantins » ont débuté dans les années 1930 à Fort Lauderdale… qui a fini par interdire l’alcool sur la plage à cause des débordements ! Les étudiants américains sont alors allés se poser ailleurs dans le « Sunshine State »… même si Fort Lauderdale accueille encore une forte concentration durant le Spring Break, et que personne ne semble se rappeler que l’alcool est interdit !

Deux grands sites sont investis durant ces fêtes : Miami pour les festivals de musique électronique, et la région de la Panhandle au nord-ouest de la Floride, pour les gigantesques fêtes sur la plage, dans des villes comme Destin ou Panama City Beach, mais aussi Pensacola, une destination pour sa part un peu plus calme. www.pcbeachspringbreak.com

Précision : si Miami Beach et Fort Lauderdale tentent régulièrement de calmer le jeu (et les débordements)… ces deux villes restent toutefois les sites préférés des spring breakers.

– Voir notre dossier sur l’histoire de Spring Break en Floride

Une semaine de folie à Miami

A Miami plusieurs festivals se déroulent durant le mois de mars, le plus connu étant évidement Ultra. L’épicentre de ce Spring Break est la Miami Music Week à la fin du mois de mars. Nous ne pouvons pas mettre ici toute la liste des « pool parties » dans les piscines des hôtels de Miami Beach !

Vous pouvez voir la liste complète des événements sur www.miamimusicweek.com

Ultra Music Festival

Créé en 1999 sur le sable de Miami Beach par Russell Faibisch, Ultra est devenu un véritable phénomène. Aujourd’hui présent sur 5 continents, à travers 26 événements dans 17 pays, cette « marque » a acquis une notoriété sans précédent, mais Miami a su rester au centre de la stratégie des organisateurs. La session 2018 pour le 20e anniversaire avait accueilli près de 170 000 festivaliers qui ont célébré la grande messe de la musique électronique.

Ultra Music Festival 2022

Cette année le festival Ultra se déroulera du 25 au 27 mars, et la grande nouveauté est qu’il déménage depuis Virginia Key, pour revenir sur les quais du centre ville de Miami, entre les gratte-ciels de Bayfront Park !

Entre autres nouveautés cette année il y aura une scène entière dédiée au Hardstyle, avec le belge Coone et son label Dirty Workz aux manettes ! Sinon au niveau des classiques, vous pourrez y danser au son d’Alison Wonderland, Carl Cox, DJ Snake, Alesso, Nina Kraviz, Martin Garrix, Kygo, Amelie Lens, Oliver Heldens, Timmy Trumpet, Knife Party, Pendulum, Illenium. Vous vous demandez pourquoi on n’a pas mentionné David Guetta ? Parce qu’on l’a gardé pour la fin : bien entendu qu’il sera là ! Profitez-en pour aller aussi écouter le petit frenchy Madeon !

Les amateurs de techno et de techno house pourront comme par le passé aller s’éclater sur la scène de Resistance.

Vous trouverez tout le programme sur le site officiel du festival Ultra

Ultra Music Festival

Bayfront Park

301 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

www.ultramusicfestival.com

Get Lost

Ce sera la 15ème édition de Get Lost le 26 mars à Hialeah (Miami) : 24 heures de dance music non-stop ! D’un côté, plus tôt on achète les billets et moins ils sont chers. D’un autre côté, la ville de Miami Springs a porté plainte contre les propriétaires du site, demandant l’annulation de Get Lost…

Factory Town, 4800 NW 37th Ave., Hialeah

www.dice.fm/event/eqpbd-get-lost-15th-session-circus-celebration-26th-mar-factory-town-miami-tickets

Winter Music Conference

L’édition 2022 se déroulera en ligne seulement, les 20 et 21 mai 2022.

Winter Music Conference

Miami Beach

www.wintermusicconference.com

Winter Party Festival

L’édition 2022 est annulée. Rendez-vous est donné en mars 2023.

Winter Party Festival

Miami Beach

www.winterparty.com

Spring Beer Festival

Pas de bière avant 2023 !

Spring Beer Festival

2308 NW 5th Ave, Miami

www.sprungbeerfest.com