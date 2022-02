Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Mars 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Mars 2022 aux Etats-Unis.

AMAZON PRIME

Amazon n’a pas encore publié la liste complète de ses nouveautés, mais il y aura au moins :

Le 11 mars :

Upload (saison 2)

Après la très bonne saison 1, voici la suite de cette série qui mélange les genres : à la fois une comédie, mais avec des éléments dramatiques, vu qu’elle raconte l’histoire de personnages qui vivent dans un univers parallèle où leur conscience a été téléchargée au moment de leur mort.

APPLE TV+

The Last Days of Ptolemy Grey (série limitée)

Une série en six épisodes basée sur le roman du même nom par Walter Mosley. Soudain laissé sans son accompagnateur et sur le point de sombrer encore plus profondément dans une démence solitaire, Ptolémée (Samual L. Jackson) est confié aux soins de l’adolescente orpheline Robyn. Lorsqu’ils découvrent un traitement qui peut restaurer les souvenirs de Ptolémée altérés par la démence, alors commence un voyage vers des vérités choquantes sur le passé, le présent et l’avenir.

Le 18 mars :

WeCrashed (série limitée)

Et cette série va raconter en huit épisodes l’ascension et la chute de la société WeWork (mise à disposition de bureaux), avec Anne Hathaway and Jared Leto dans les rôles principaux.

Le 25 mars :

Pachinko (saison 1)

L’histoire de quatre générations de Coréens, de la Corée jusqu’au Japon puis aux Etats-Unis. Le livre à l’origine de la série a eu un grand succès.

DISNEY+

Le 2 mars :

West Side Story

Le remake de la romance entre Tony et Maria, succès sur grand écran, arrive sur Disney+. I like to be in A-me-ri-ca !!!!!

Le 11 mars :

Turning Red

« Turning Red » (de Disney et Pixar) vous présente Mei Lee, une adolescente de 13 ans déchirée entre d’une part rester la fille toujours dévouée de sa mère et… le chaos de l’adolescence. Et, comme si ça ne suffisait pas, quand elle est trop excitée (pratiquement tout le temps) elle fait aussi apparaître dans un panda roux géant !

Le 30 mars :

Marvel’s Moon Knight (saison 1)

La série suit Steven Grant, un employé de boutique de cadeaux aux manières très douces, qui est en proie à des pannes de courant et à des souvenirs d’une autre vie. Steven découvre qu’il a un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage son corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que les ennemis de Steven/Marc convergent vers eux, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes tout en étant plongés dans un mystère mortel au milieu des puissants dieux d’Égypte. C’est avec Oscar Isaac, Ethan Hawke et May Calamawy.

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er mars :

Worst Roommate Ever (série limitée)

Quatre histoires vraies et déchirantes de colocataires dont la vie se transforme en cauchemars.

Le 2 mars :

Against The Ice (film)

Ce film remonte le temps jusqu’au début des années 1900 où il suit une expédition danoise au Groenland alors qu’il est l’objet de multiples revendications aussi bien sur ses terres que sur ses ses ressources. Le capitaine Ejnar Mikkelsen et Iver Iversen sont partis à pied pour prouver que le Groenland est en fait une seule île mais… dans des conditions difficiles.

Le 2 mars :

Savage Rhythm (saison 1)

Un nouveau drame sur la danse en huit épisodes produit par une télévision colombienne.

Le 3 mars :

He-Man and the Masters of the Universe (Saison 2)

Bon, non comment, vous aurez tous compris ce dont il s’agit, et que ce n’est pas bon pour le cerveau de vos enfants !!

Le 3 mars :

Surviving Paradise: A Family Tale

Regé-Jean Page va vous conter cette toute nouvelle série documentaire sur la nature, un film explorant différents environnements à travers le monde et ce qu’il faut pour les maintenir durables.

Le 3 mars :

The Weekend Away

Kim Farrant réalise ce nouveau thriller : un couple part en vacances en Croatie, mais dès le départ ça ne se passe pas bien. Après avoir été accusée d’avoir tué sa meilleure amie, Beth doit s’escrimer à laver son nom.

Le 4 mars :

Pieces of Her (saison 1)

Une nouvelle série de thrillers mystérieux se déroulant dans une ville géorgienne endormie où un acte de violence déclenche une réaction en chaîne dans la vie d’un homme et de sa mère.

Le 8 mars :

Chip and Potato (saison 3)

Suite de cette série animée préscolaire qui avait débuté en 2018.

Le 11 mars :

The Adam Project

Shawn Levy fait à nouveau équipe avec Ryan Reynolds pour ce nouveau film d’action comique de science-fiction. Reynolds est dans le rôle de Adam un pilote de machine à remonter le temps, venant du futur, et recrutant son moi âgé de 12 ans (Walker Scobell) pour une mission importante.

Le 17 mars :

Rescued by Ruby

Grant Dustin joue le rôle d’un soldat d’État dans ce film (basé sur une histoire vraie) qui le voit désespérément essayer d’entrer dans l’unité de recherche et de sauvetage K-9.

Le 18 mars :

Human Resources (saison 1)

Le nouveau spin-off animé de Big Mouth plonge dans la vie quotidienne de créatures telles que les monstres Hormone, Shame Wizards, etc.

Le 18 mars :

Standing Up

Qu’il s’agisse de jongler avec des emplois ou de rechercher une renommée virale : réussir dans le stand-up peut être une entreprise compliquée. Mais ces quatre amis vont tout risquer pour faire rire le monde. Il s’agit d’une série (comédie) française de Fanny Herrero (sortant en France sous le titre « Drôle »), avec Mariama Gueye, Younes Boucif, et Elsa Guedj.

Le 18 mars :

Black Crab

Thriller d’action et de science-fiction qui se déroule dans un monde déchiré par la guerre et qui suit six soldats se dirigeant vers une mission dangereuse qui devrait mettre fin à la guerre pour de bon.

Le 18 mars :

Top Boy (Saison 4)

La série britannique qui a été relancée sur Netflix, grâce en partie à Drake, est de retour pour une autre saison.

Le 24 mars :

Love Like the Falling Petals

Ce drame romantique japonais en direct est réalisé par Yoshihiro Fukagawa.

L’histoire tourne autour d’une photographe amateur qui demande un rendez-vous à son coiffeur et entame immédiatement une relation avec lui. Il y a cependant un problème : elle vieillit rapidement.

Le 25 mars :

Bridgerton (Saison 2)

C’est l’un des plus grands succès de Netflix qui est de retour : l’adaptation des romans de Julia Quinn. Il y aura au moins deux saisons ultérieures et un spin-off.

